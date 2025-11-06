El Supremo determinará si un padre puede recurrir la eutanasia de su hijo mayor de edad
La doctrina que fije en su sentencia podría tener una importante "vis expansiva" en otros casos similares
El TSJC avala que un padre pueda frenar la eutanasia de un hijo aunque no tengan relación
El Tribunal Supremo fijará jurisprudencia sobre si un padre está legitimado para recurrir judicialmente la concesión de la eutanasia a su hijo mayor de edad con plenas capacidades tras admitir a trámite un recurso presentado por la Generalitat de Cataluña.
La Sala de lo Contencioso del alto tribunal considera que la cuestión a resolver trasciende este recurso y que la doctrina que fije en su sentencia podría tener una importante "vis expansiva" en otros casos similares.
Así lo explica en un auto, en el que admite a trámite el recurso de la administración catalana contra una sentencia que reconoció ese interés legítimo de un padre a recurrir judicialmente la concesión de la eutanasia a su hijo, mayor de edad y con plenas facultades para decidir sobre su vida.
El padre recurrió el visto bueno a la eutanasia de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña ante la Justicia y alegó que estaba en juego el derecho a la vida y la obligación del Estado a protegerla. Primero, un juzgado de Barcelona inadmitió su recurso, pero después el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña le dio la razón. Ahora el caso ha llegado al Supremo.
