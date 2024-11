Distintas zonas de la Tierra están sufriendo repetidas olas de calor que son tan extremas que están muy por encima de lo que cualquier modelo de calentamiento global puede predecir o explicar.

Un nuevo estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) proporciona el primer mapa mundial de dichas regiones, que aparecen en todos los continentes excepto la Antártida como manchas gigantes e irritadas en la piel. En los últimos años, estas olas de calor han matado a decenas de miles de personas, han arruinado cultivos y bosques y han provocado incendios forestales devastadores.

El estudio analiza las olas de calor de los últimos 65 años e identifica áreas en las que el calor extremo se está acelerando considerablemente más rápido que las temperaturas más moderadas. Esto a menudo da como resultado temperaturas máximas que se han superado repetidamente en cantidades descomunales, a veces asombrosas.