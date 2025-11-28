Barcelona estrena una iniciativa solidaria internacional. Por primera vez llega a España un tipo de máquina expendedora que permite a los ciudadanos hacer donaciones directas a entidades sociales. Las Máquinas Solidarias están ubicadas ya en el centro comercial Westfield La Maquinista donde permanecerán hasta el 6 de enero. La presentación ha contado con la embajadora del proyecto, Sor Lucía Caram, que ha animado a la ciudadanía a participar en esta iniciativa solidaria. Cada donación realizada en estas máquinas se destina directamente y de forma íntegra a entidades sociales de Barcelona que ofrecen ayuda en ámbitos como la infancia, la inclusión social y la salud. Tras siete años de recorrido y una presencia en 106 ciudades de 13 países, los barceloneses podrán acercarse ahora a estas máquinas expendedoras y con un simple gesto ayudar a quienes más lo necesitan.