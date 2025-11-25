El papamóvil que el difunto papa Francisco utilizó durante su visita a Belén en 2014 llegó a dicha localidad cisjordana este martes convertido en clínica itinerante con destino Gaza, pero las autoridades israelíes aún no han dado el visto bueno para que el vehículo acceda a la Franja.

La conversión del automóvil papal en una clínica que preste servicio en Gaza, sobre todo a niños, fue "uno de los últimos deseos" de su santidad, informó el Vaticano tras el fallecimiento de Francisco Bergoglio el pasado 21 de abril.

"Seguro que recibiría esta noticia con una gran sonrisa, para él era muy importante que los niños del mundo tuvieran una vida mejor", expresó el cardenal Anders Arborelius, también obispo de la diócesis de Estocolmo (Suecia), quien bendijo este papamóvil reacondicionado durante el acto de presentación en Belén.

El Papa Francisco se pronunció repetidamente sobre el sufrimiento de los gazatíes tras la brutal ofensiva israelí después de los ataques de Hamás del 7 de octubre, y llamaba prácticamente a diario al párroco Gabriel Romanelli, de la iglesia de la Sagrada Familia en la devastada ciudad de Gaza.

El 'Vehículo de la esperanza'

El vehículo presentado fue bautizado ya en mayo, cuando se anunció que se desplegaría en algún momento, como Vehículo de la esperanza, y ha sido habilitado para brindar atención en primera línea de zona de guerra. Su uso será puramente pediátrico, informaron desde Cáritas, entidad que ha coordinado la iniciativa.

La clínica en cuestión estará provista de pruebas rápidas, kits de sutura, jeringuillas, suministros de oxígeno, vacunas y una pequeña nevera para almacenar medicamentos.

Se trata de un vehículo de la marca Mitsubishi en el que se desempeñarían hasta cuatro trabajadores sanitarios al mismo tiempo y que ha sido despojado de cualquier tipo de accesorio en su salpicadero -ni pantalla para navegador ni radio-, sin logos en la parte frontal ni tapacubos, y con todos los acabados en el habitual tono blanco de apariencia austera.

Además, está serigrafiado en sus laterales en inglés con su apodo -el Vehículo de la esperanza-, las palabras "clínica móvil" y el eslogan "Ponemos al amor en acción", asociado a Cáritas; así como los logos de esta entidad, del Patriarcado Latino de Jerusalén y de la Autoridad Nacional Palestina, que ha permitido la llegada del automóvil a Cisjordania.

Cáritas negocia con Israel

"En estos momentos, se está negociando su entrada en Gaza (con Israel). La idea es que se sume a las otras diez clínicas itinerantes con las que Cáritas ya cuenta en la Franja, y que han sido dañadas durante los dos años de guerra. Empezaría a coordinarse con ellas para ver dónde resultaría más útil", contó el secretario general de Caritas Internationalis, Alistair Dutton, a los medios.

Durante el acto de presentación, al que una niña gazatí acudió para hacer una pequeña ofrenda floral al cardenal, no se permitió el acceso de los medios de comunicación y de la decena de fieles católicos asistentes al interior del vehículo, que estuvo protegido por una estructura acristalada cuadrangular en todo momento.

El evento se realizó en el patio trasero, al aire libre, de una cafetería muy cercana a la Basílica de la Natividad, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y venerada por la tradición cristina como el lugar donde nació Jesús.

También asistió el doctor Ramzi Khoury, presidente del Fondo Nacional Palestino, que calificó la llegada del otrora papamóvil como "camino hacia la paz" y de "entendimiento entre cristianos y musulmanes en Palestina".

Según el Gobierno de Gaza, Israel ha matado a 69.756 gazatíes -entre ellos, más de 20.000 niños- y 170.946 han resultado heridos desde que comenzó su ofensiva militar hace más de dos años, ahora con un alto el fuego en el que se siguen produciendo muertos a diario.