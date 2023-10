Bruselas recuerda a YouTube sus obligaciones contra la desinformación tras los atentados de Hamás

El comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, recordó este viernes a YouTube que tiene “obligaciones” de acuerdo con la nueva Ley de Servicios Digitales (DSA) comunitaria con respecto a la desinformación que pueda propagarse en su plataforma, en el contexto de los ataques del movimiento islamista palestino Hamás contra Israel.

“Dado el amplio alcance de YouTube, recordando las obligaciones precisas de la DSA en el contexto de los atentados terroristas de Hamás contra Israel y la desinformación en torno a las elecciones”, señaló Bretón a través de la red social X (Twitter), en la que publicó una carta dirigida al director ejecutivo de Google, Sundar Pichai.

En la misiva, Breton “recuerda” las obligaciones relativas a la moderación de contenidos en virtud de la DSA y le pide a YouTube estar “muy atento para garantizar su estricto cumplimiento”.

“Tras los atentados terroristas perpetrados por Hamás contra Israel, estamos asistiendo a una oleada de contenidos ilegales y de desinformación que se difunden en la UE a través de determinadas plataformas”, comentó.

Given the extensive reach of #YouTube, recalling the precise obligations of the #DSA in the context of the terrorist attacks by Hamas against Israel and disinformation around elections ⤵️ pic.twitter.com/82UXy3a8Dc