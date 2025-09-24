Análisis: Boox Go 7, un e-reader libre de ataduras digitales

Si tienen libros electrónicos en Amazon, Kobo, Google Books o alguna editorial independiente quizás hayan sentido alguna vez la frustración de no poder leer un libro en un dispositivo porque lo compró en la tienda equivocada.

El Boox Go 7, de la compañía china Onyx, quiere acabar con ese problema, con un planteamiento tan simple como revolucionario: ¿por qué limitarnos a una sola tienda cuando podemos tenerlas todas?

Hemos probado durante varias semanas la versión blanco y negro (hay una opción con pantalla a color) de este e-reader, un dispositivo compacto, ligero y con Android 13 que busca unir lo mejor de la lectura en tinta electrónica con la flexibilidad de un sistema operativo abierto.

Un diseño que sorprende por su sencillez

Nada más sacarlo de la caja, lo primero que llama la atención del Boox Go 7 es lo ligero que resulta. Con apenas 195 gramos, se puede sostener cómodamente durante horas sin que la muñeca se resienta.

E-reader Boox Go 7, imágenes del análisis / Susana C. Gómez

Sus medidas (156 x 137 x 6,4 mm) lo convierten en un compañero de viaje ideal, y esa textura rugosa en la parte trasera evita deslizamientos y huellas, mientras que la construcción general transmite solidez.

El detalle más llamativo es el bisel lateral más ancho, con los botones físicos de cambio de página. Al principio puede parecer extraño, pero en cuanto se empieza a usar se entiende la lógica: funciona como un asa natural que hace el agarre más cómodo.

La pantalla de 7 pulgadas ocupa la mayor parte del frontal, protegida por una lámina de cristal y, en los bordes, encontramos el puerto USB-C para cargar, una ranura para tarjeta microSD (por si los 64 GB de memoria interna no son suficientes), altavoz, micrófono y el botón de encendido.

Una pantalla que no cansa la vista

La tecnología E-Ink Carta 1300 que utiliza el Go 7 es lo último en pantallas de tinta electrónica. Los 300 puntos por pulgada garantizan que el texto se vea nítido y claro, casi como si estuviéramos leyendo papel impreso.

El contraste es excelente incluso sin iluminación; al llegar la noche, el sistema de luz frontal con ajuste de intensidad y temperatura de color es perfecto.

E-reader Boox Go 7, imágenes del análisis / Susana C. Gómez

Esta función es más útil de lo que parece a primera vista. La luz blanca está bien para leer durante el día, pero por la noche, cambiar a tonos más cálidos (amarillentos) reduce la fatiga visual y no interfiere tanto con el sueño.

El tamaño de 7 pulgadas resulta perfecto para novelas y libros de texto normal. Los PDF pensados para papel A4 pueden quedar algo pequeños, pero el software incluye herramientas de zoom y recorte que solucionan el problema sin demasiado esfuerzo.

Android: poder sin complicaciones

Aquí es donde el Boox Go 7 se diferencia completamente de un Kindle o cualquier otro e-reader tradicional.

Por dentro lleva un procesador de ocho núcleos, 4 GB de RAM y, lo más importante, Android 13 completo con acceso a Google Play Store. Eso significa que podemos instalar prácticamente cualquier aplicación de lectura, ya sea la app de Kindle, Google Books, especializadas de manga, Moon+ Reader...

Eso sí, el sistema puede resultar abrumador para algunos usuarios, por la cantidad de opciones y configuraciones disponibles.

E-reader Boox Go 7, imágenes del análisis / Susana C. Gómez

La capa Boox OS añade funciones específicas para la tinta electrónica, como modos de refresco personalizables, ajustes de contraste y un centro de control rápido.

El sistema incluye varios modos de rendimiento que se pueden ajustar según lo que estemos haciendo: el modo HD es perfecto para leer novelas, priorizando la calidad de texto; el modo Rápido funciona bien para navegar por menús o páginas web básicas; incluso hay un modo Ultra rápido que permite reproducir vídeos, aunque la calidad obviamente no será como en un tablet normal.

Una función curiosa es el Modo niños, que permite crear perfiles separados con control parental, algo que no suele ser habitual en un e-reader. El usuario puede limitar qué aplicaciones puede usar su hijo y durante cuánto tiempo.

La experiencia de lectura: libertad total

La aplicación de lectura que viene preinstalada, NeoReader, es sorprendentemente completa. Acepta prácticamente cualquier formato de libro: EPUB, PDF, MOBI, AZW3, CBR, CBZ... Pero lo mejor no es la aplicación preinstalada, sino la posibilidad de usar la que más nos guste.

Los cómics y el manga también se disfrutan a la perfección en la pantalla de 7 pulgadas. El tamaño es similar al de un tomo tradicional japonés, y el contraste en blanco y negro es excelente para este tipo de contenido.

Los botones físicos suponen un salto en cuanto a comodidad. Además, son programables, así que podemos asignarles otras funciones como volver al inicio o actualizar la pantalla.

E-reader Boox Go 7, imágenes del análisis / Susana C. Gómez

Transferencia de archivos

Además de la variedad de formatos, el Boox Go 7 ofrece múltiples métodos para añadirle contenidos:

Conexión USB-C: al conectarlo al ordenador, funciona como dispositivo de almacenamiento y permite copiar archivos directamente.

al conectarlo al ordenador, funciona como dispositivo de almacenamiento y permite copiar archivos directamente. BooxDrop: sistema inalámbrico en red local, mediante el que se accede a una URL o QR para subir documentos desde el PC o el móvil.

sistema inalámbrico en red local, mediante el que se accede a una URL o QR para subir documentos desde el PC o el móvil. Send2boox: servicio online de Onyx que permite enviar documentos desde el navegador y recibirlos en el dispositivo.

servicio online de Onyx que permite enviar documentos desde el navegador y recibirlos en el dispositivo. Aplicaciones en la nube: gracias a Google Play, se pueden usar Google Drive, Dropbox, OneDrive y otros servicios.

gracias a Google Play, se pueden usar Google Drive, Dropbox, OneDrive y otros servicios. Nearby Share y Bluetooth: opciones para transferencias rápidas desde móviles Android u ordenadores.

Escritura y notas: una función adicional útil

El Boox Go 7 incluye compatibilidad con stylus mediante la tecnología InkSense de Onyx. El lápiz se vende por separado y no hemos podido probarlo, pero abre posibilidades interesantes como subrayar textos, tomar notas rápidas o navegar de forma más precisa por menús.

La aplicación de notas integrada es básica pero funcional. Permite crear apuntes sencillos e incluso grabar notas de voz.

Conectividad: más opciones de las esperadas

El WiFi 6 garantiza descargas rápidas de libros y actualizaciones del sistema y el Bluetooth 5.1 es especialmente útil para conectar auriculares cuando escuchamos audiolibros o música mientras leemos.

E-reader Boox Go 7, imágenes del análisis / Susana C. Gómez

El puerto USB-C no solo sirve para cargar el dispositivo. También admite conexiones OTG, lo que significa que podemos conectar memorias USB o discos duros externos.

El altavoz integrado es básico pero funcional para audiolibros ocasionales. Para música o contenido más exigente, es mejor usar auriculares, pero cumple bien.

Autonomía: días de lectura sin preocupaciones

Con uso normal de lectura, el Boox Go 7 puede durar varios días con una sola carga. Leer consume muy poca batería (aproximadamente un 1% por hora), así que una carga completa puede significar semanas de uso para lectores ocasionales.

La iluminación frontal sí afecta, claro, a la autonomía, sobre todo si se tiene activada la intensidad máxima. Lo bueno es que rara vez se necesita.

Si usamos aplicaciones más exigentes o vemos vídeos ocasionales, obviamente la batería se agotará más rápido, pero sigue siendo respetable para un dispositivo de este tipo.

Accesorios que completan la experiencia

La funda magnética incluida es simple pero efectiva. Fabricada con un material que imita el cuero vegano en color beige, se sujeta al dispositivo mediante imanes, con una sujeción firme para el uso diario.

E-reader Boox Go 7, imágenes del análisis / Susana C. Gómez

Incluye un bucle para guardar el stylus y añade muy poco peso al conjunto. Su diseño minimalista encaja bien con la filosofía del dispositivo: funcional sin florituras innecesarias.

¿Merece la pena?

El Boox Go 7 brilla especialmente para lectores que valoran la flexibilidad. Es ideal si tenemos libros dispersos en varias plataformas, si leemos contenido que no está disponible en las grandes tiendas, o si simplemente nos gusta tener el control sobre nuestros contenidos.

También es perfecto para estudiantes o profesionales que necesitan combinar lectura con anotaciones ocasionales, que pueden tener en un solo dispositivo libros de texto, papers académicos y herramientas de productividad.

Y, para familias con niños, el modo infantil añade una utilidad que no está presente en otros productos similares.

El Boox Go 7 combina hardware sólido, software abierto y un diseño pensado para la comodidad, lo que lo convierte, en resumen, en una opción muy recomendable para lectores exigentes.

Precio y disponibilidad

El e-reader Boox Go 7 está disponible en España en blanco y negro, con una funda magnética de regalo, por 249,99 euros.

* (El dispositivo fue cedido por la marca para la prueba)