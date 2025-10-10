Análisis: JBL Tour One M3, los auriculares que redefinen la experiencia inalámbrica

En el saturado mercado de los auriculares premium con cancelación de ruido, cada producto busca su manera de destacar.

Los JBL Tour One M3 lo consiguen apostando por una fórmula equilibrada: sonido de calidad, comodidad sobresaliente, autonomía generosa y, sobre todo, un componente que marca la diferencia.

Ese elemento diferencial es el Smart Tx, un pequeño transmisor con pantalla táctil que multiplica las posibilidades de conexión y convierte estos auriculares en algo más que un simple accesorio de audio.

Auriculares JBL Tour One M3 - Transmisor Smart Tx / Susana C. Gómez

JBL refuerza así su posición en el segmento alto del mercado con un modelo que no solo cumple con todo lo esperable en unos cascos de su categoría, sino que va más allá al ofrecer una versatilidad poco común.

Son auriculares pensados tanto para el usuario exigente que busca la mejor calidad sonora como para el viajero frecuente que necesita conectividad universal o el profesional que valora la cancelación de ruido en entornos cambiantes.

Diseño y comodidad: elegancia discreta para uso prolongado

Nada más sacarlos del estuche, los Tour One M3 transmiten una sensación de solidez bien calibrada. No buscan llamar la atención con diseños llamativos, sino convencer mediante la calidad de sus materiales y su construcción cuidada.

La combinación de metal, plásticos de alta calidad y cuero sintético resulta en un acabado elegante y resistente, con tonos neutros y detalles metálicos que transmiten una imagen profesional y duradera. Nosotros hemos probado el modelo con acabado en color moca, pero hay también opciones en negro y otros colores.

Auriculares JBL Tour One M3 / Susana C. Gómez

Con un peso de 278 gramos, podrían parecer pesados sobre el papel, pero la realidad es muy distinta. La distribución equilibrada del peso y, sobre todo, las almohadillas ultrasuaves de memory foam hacen que la sensación en la cabeza sea mucho más ligera de lo que sugieren las cifras.

La diadema ajustable cuenta con un acolchado generoso que evita puntos de presión incluso durante sesiones de varias horas, algo que hemos podido comprobar en jornadas completas de trabajo y en viajes largos.

El diseño cerrado de los auriculares proporciona un notable aislamiento pasivo del ruido exterior antes incluso de activar la cancelación electrónica.

Este primer nivel de protección acústica es ya suficiente para atenuar conversaciones cercanas o el ruido ambiente de una oficina, y resulta especialmente útil cuando queremos ahorrar batería prescindiendo del modo ANC.

El mecanismo de plegado permite guardarlos de forma plana en su estuche de transporte, que destaca por su diseño compacto con forma de púa de guitarra.

Auriculares JBL Tour One M3 / Susana C. Gómez

En su interior hay espacio no solo para los auriculares, sino también para los cables incluidos: USB-C a USB-C, USB-C a jack de 3,5 mm y un adaptador USB-A.

Esta dotación de accesorios es más completa de lo habitual en esta categoría de precio y demuestra que JBL ha pensado en todo tipo de escenarios de uso.

Calidad de sonido: equilibrio y carácter propio

El corazón acústico de los Tour One M3 reside en sus drivers dinámicos de 40 mm con cúpula de mica, ajustados con precisión para lograr un equilibrio tonal que combina potencia y detalle.

JBL mantiene aquí su característico perfil sonoro: un sonido alegre, rítmico y con energía en el extremo grave, pero sin perder definición en las frecuencias medias ni brillo en los agudos:

Los graves son profundos y con cuerpo, capaces de reproducir líneas de bajo con contundencia sin llegar a emborronar el resto del espectro.

son profundos y con cuerpo, capaces de reproducir líneas de bajo con contundencia sin llegar a emborronar el resto del espectro. Los medios aparecen claros y presentes, algo fundamental para que las voces se entiendan con naturalidad y los instrumentos acústicos mantengan su timbre característico.

aparecen claros y presentes, algo fundamental para que las voces se entiendan con naturalidad y los instrumentos acústicos mantengan su timbre característico. Los agudos son brillantes y detallados, aunque en volúmenes muy elevados pueden resultar algo incisivos para oídos sensibles. Afortunadamente, el ecualizador integrado en la aplicación permite moderar fácilmente ese brillo si se considera excesivo.

Auriculares JBL Tour One M3 / Susana C. Gómez

La compatibilidad con códecs avanzados sitúa a los Tour One M3 en la élite del audio inalámbrico.

Son compatibles con LDAC, el códec de alta resolución de Sony que permite transmitir audio a 990 kbps, así como con AAC, SBC y el nuevo LC3, sucesor de SBC con mejor eficiencia y menor latencia.

Pero la gran sorpresa llega con la conexión por cable USB-C: gracias al DAC integrado en los auriculares, es posible reproducir audio sin pérdidas digitales directamente desde un ordenador o un móvil compatible, una característica poco habitual incluso en modelos de gama alta.

En conexiones cableadas, el sonido se percibe más natural y con una profundidad mayor.

La escena sonora es amplia y bien estructurada, con una separación instrumental clara que permite distinguir cada elemento de la mezcla.

Incluso en grabaciones complejas con múltiples capas, los matices se distinguen con nitidez. Es el tipo de sonido que invita a redescubrir música conocida, porque desvela detalles que pueden haber pasado desapercibidos con otros auriculares.

Cancelación de ruido y modos de escucha: silencio a la carta

La cancelación activa de ruido es uno de los puntos fuertes de esta generación.

JBL incorpora su sistema True Adaptive Noise Cancelling 2.0, que utiliza ocho micrófonos distribuidos estratégicamente y un algoritmo capaz de ajustar la intensidad de cancelación en tiempo real según el entorno detectado.

A diferencia de sistemas más básicos que aplican un nivel fijo de cancelación, este se adapta constantemente para ofrecer el mejor resultado posible en cada situación.

Auriculares JBL Tour One M3 / Susana C. Gómez

En la práctica, el resultado es sobresaliente. El zumbido constante de motores en aviones o trenes queda notablemente reducido hasta convertirse en un murmullo lejano. El ruido de fondo de una cafetería concurrida o el ambiente de una oficina con varias conversaciones simultáneas desaparecen casi por completo.

Incluso sonidos más irregulares, como el tráfico urbano o el ruido de construcción, se atenúan de forma eficaz. Y todo ello sin generar esa sensación de presión artificial en los oídos que provocan algunos sistemas de cancelación más agresivos.

Modos y cancelación pasiva

El modo Ambient Aware permite graduar con precisión cuánto sonido exterior queremos dejar pasar mediante un control deslizante en la aplicación. Es útil cuando queremos mantener cierta conciencia del entorno sin renunciar completamente al aislamiento, por ejemplo al caminar por la calle o esperar un anuncio en una estación.

El modo TalkThru va un paso más allá: atenúa automáticamente la música y amplifica las voces cuando detectamos que alguien nos está hablando, permitiendo mantener una conversación sin necesidad de quitarnos los auriculares.

La combinación de aislamiento pasivo, proporcionado por el diseño cerrado y las almohadillas gruesas, junto con la cancelación activa, crea una sensación de calma acústica comparable a la de los modelos más avanzados del mercado.

Calidad de llamadas: voces nítidas en cualquier entorno

Para las llamadas telefónicas y videollamadas, los Tour One M3 recurren a una matriz de cuatro micrófonos con tecnología beamforming adaptativa, optimizada mediante algoritmos de inteligencia artificial. Esta configuración permite aislar la voz del usuario del ruido ambiental de forma muy efectiva.

En las pruebas realizadas en diferentes entornos, desde interiores silenciosos hasta exteriores con viento y tráfico, las voces se escuchan claras y naturales al otro lado de la línea.

Los algoritmos de IA consiguen filtrar ruidos de fondo sin crear esa sensación artificial o metálica que a veces generan otros sistemas de reducción de ruido en micrófonos.

Auriculares JBL Tour One M3 / Susana C. Gómez

En plataformas de videoconferencia como Zoom, Teams o Google Meet, el rendimiento es impecable tanto por conexión Bluetooth como por cable, lo que los convierte en una excelente opción para trabajo remoto o reuniones profesionales.

Funciones avanzadas: personalización al máximo nivel

JBL ha volcado prácticamente todo su arsenal tecnológico en este modelo. Una de las funciones más interesantes es JBL Personi-Fi 3.0, un sistema que permite crear un perfil auditivo completamente personalizado.

Tras una breve prueba de audición en la aplicación móvil, similar a un test audiométrico simplificado, los auriculares ajustan automáticamente la respuesta de frecuencia y el balance entre los canales izquierdo y derecho para compensar las diferencias de audición de cada usuario.

Auriculares JBL Tour One M3 - App JBL Headphones / Susana C. Gómez

El resultado es un sonido adaptado a tu forma específica de escuchar, algo especialmente valioso para personas con ligeras diferencias de sensibilidad auditiva entre ambos oídos o que prefieren énfasis particulares en ciertas frecuencias.

Además del perfil personalizado, se puede recurrir a un ecualizador manual de 12 bandas o seleccionar entre varios preajustes de fábrica (Studio, Jazz, Vocal, Bass Boost, etc.) para afinar el sonido según el género musical o el tipo de contenido.

Audio espacial y Smart Talk

Otra de las incorporaciones destacadas es JBL Spatial 360, una tecnología de audio envolvente basada en Dolby Atmos con seguimiento de cabeza.

Auriculares JBL Tour One M3 - App JBL Headphones / Susana C. Gómez

Mediante sensores de movimiento integrados en los auriculares, el sistema convierte cualquier fuente estéreo en una experiencia tridimensional donde las fuentes sonoras permanecen fijas en el espacio incluso al mover la cabeza.

El efecto resulta especialmente inmersivo en películas, series o videojuegos. Se puede activar y desactivar fácilmente según el tipo de contenido.

Entre las funciones inteligentes que más hemos valorado está Smart Talk, que pausa automáticamente la reproducción cuando detecta que el usuario empieza a hablar, reanudándola después de un breve silencio. Es un detalle práctico que evita tener que buscar los controles cuando alguien nos pregunta algo de forma inesperada.

Modos de relajación

También merecen mención especial los modos de relajación integrados, una de las funcionalidades que más gratamente nos ha sorprendido; en la aplicación hay dos opciones específicas que podemos activar: Silent Now y Modo Relax.

Auriculares JBL Tour One M3 - App JBL Headphones / Susana C. Gómez

Silent Now ayuda a crear lo que JBL describe como "una burbuja silenciosa": desconecta el Bluetooth, activa la cancelación de ruido al máximo y permite configurar cuándo comienza y cuánto tiempo dura esta desconexión total del mundo exterior. Es ideal para momentos en los que necesitamos concentración absoluta o simplemente un respiro mental.

El Modo Relax va un paso más allá al incorporar sonidos relajantes de mar, ríos, bosque, fuego o naturaleza nocturna, que podemos combinar como prefiramos y establecer durante cuánto tiempo queremos escucharlos.

Esta opción ha sido una de nuestras favoritas, ya que en nuestro caso solemos llevar grabaciones de tormentas y otros fenómenos meteorológicos que nos ayudan a sobrellevar mejor los viajes largos en avión o tren. Tener esta función integrada directamente en los auriculares, sin necesidad de recurrir a aplicaciones externas, resulta muy cómodo y práctico.

Auriculares JBL Tour One M3 - App JBL Headphones / Susana C. Gómez

Otras opciones disponibles incluyen controles de volumen seguro para proteger la audición, ajuste de prioridad entre audio y vídeo para reducir la latencia en juegos o películas, y compatibilidad con la función Find My para localizar los auriculares en caso de extravío.

En resumen, todo lo que se puede esperar de un auricular moderno está presente en los Tour One M3, con una implementación bien pensada y sin funciones superfluas.

La aplicación JBL Headphones: el centro de control

La aplicación JBL Headphones, disponible para iOS y Android, es el auténtico cerebro del conjunto y centraliza todas las opciones de configuración y personalización.

Su interfaz es clara, intuitiva y estable, algo que no siempre ocurre con aplicaciones de fabricantes de audio, que a menudo pecan de complejas o poco optimizadas.

Desde la pantalla principal podemos ajustar la intensidad de la cancelación de ruido mediante un control deslizante, activar los modos TalkThru o Ambient Aware, y consultar el nivel de batería tanto de los auriculares como del transmisor Smart Tx.

Ajustes del sonido y controles físicos

El ecualizador, accesible desde un menú específico, ofrece preajustes predefinidos y la posibilidad de crear configuraciones personalizadas con control independiente de 10 o 12 bandas según el modelo de auricular.

La función Personi-Fi 3.0 tiene su propia sección, donde podemos realizar el test de audición personalizado o modificar manualmente el balance entre ambos canales.

Auriculares JBL Tour One M3 - App JBL Headphones / Susana C. Gómez

También es posible configurar el comportamiento de los controles táctiles en los auriculares y de los botones físicos, asignando diferentes acciones a toques simples, dobles o prolongados. Esta flexibilidad permite adaptar los controles a las preferencias personales de cada usuario.

El menú de ajustes avanzados incluye opciones para establecer un temporizador de apagado automático, activar el modo de ahorro de energía, consultar información del dispositivo y comprobar si hay actualizaciones de firmware disponibles.

Actualizaciones y mejoras constantes

JBL ha mantenido el firmware actualizado con mejoras y correcciones desde el lanzamiento, lo que habla bien del soporte a largo plazo que ofrece la marca.

Además de todas estas opciones técnicas, la aplicación permite alternar entre el modo de prioridad de audio, que optimiza la calidad sonora, y el modo de prioridad de vídeo, que minimiza el retardo o latencia entre imagen y sonido.

Esta segunda opción resulta muy útil al ver películas o series en plataformas de streaming, o al jugar a videojuegos donde la sincronización labio-voz es crítica para la experiencia.

En conjunto, la aplicación JBL Headphones es una de las más completas y pulidas del segmento, y refuerza la impresión de que la marca ha cuidado tanto la experiencia de usuario como la ingeniería acústica del producto.

El transmisor Smart Tx: el elemento diferencial

Y llegamos al Smart Tx, el complemento que verdaderamente distingue a los Tour One M3 del resto de competidores en el mercado.

Auriculares JBL Tour One M3 - Transmisor Smart Tx / Susana C. Gómez

A simple vista parece un pequeño dispositivo rectangular con una pantalla táctil a color, pero en realidad es un transmisor Bluetooth avanzado que cambia por completo las reglas del juego en cuanto a conectividad.

El Smart Tx pesa apenas 35 gramos y tiene dimensiones muy compactas, lo que permite guardarlo sin problemas en el estuche de los auriculares o llevarlo en el bolsillo.

Su función principal es actuar como puente inalámbrico entre cualquier fuente de audio y los auriculares, incluso cuando esa fuente no tiene Bluetooth integrado.

Cómo funciona y qué puede hacer

Conéctalo mediante el cable USB-C o el jack de 3,5 mm incluidos a cualquier dispositivo -un televisor antiguo sin Bluetooth, una consola de videojuegos, un ordenador, el equipo de música del coche o incluso el sistema de entretenimiento de un avión- y el Smart Tx transmitirá el sonido de forma inalámbrica a los auriculares con una latencia prácticamente imperceptible.

Es una solución especialmente útil para viajeros frecuentes que se encuentran con sistemas de entretenimiento en vuelos largos que solo ofrecen conexión por cable, o para usar auriculares inalámbricos con equipos más antiguos que no cuentan con Bluetooth.

Pero el Smart Tx va más allá de ser un simple adaptador. Gracias al nuevo estándar Bluetooth LC3 y a la tecnología Auracast, puede transmitir audio simultáneamente a varios dispositivos compatibles.

Esto significa que dos personas pueden escuchar la misma película o el mismo partido de fútbol en el avión usando cada una sus propios auriculares, sin necesidad de cables ni adaptadores adicionales.

Controles desde el propio transmisor

Además de su función como transmisor, el Smart Tx permite acceder directamente a controles de ecualización, volumen, cancelación de ruido o modo de audio espacial desde su propia pantalla táctil, sin necesidad de sacar el móvil o abrir la aplicación.

Auriculares JBL Tour One M3 - Transmisor Smart Tx / Susana C. Gómez

Esta autonomía resulta muy cómoda cuando estamos viendo la televisión en el sofá o usando los auriculares con un dispositivo que no es nuestro smartphone principal.

La batería del Smart Tx ofrece hasta 18 horas de transmisión continua, y se recarga mediante el mismo cable USB-C que usamos para los auriculares. En las pruebas realizadas, esta autonomía se cumple sin problemas, y el dispositivo entra automáticamente en modo de reposo cuando detecta inactividad, prolongando así su duración.

En la práctica, el Smart Tx convierte a los Tour One M3 en auriculares universales, capaces de recibir audio desde prácticamente cualquier fuente, de cualquier época y sin renunciar a la calidad ni a la comodidad del uso inalámbrico.

Es, sin duda, el elemento que marca la mayor diferencia frente a otros modelos de la competencia y justifica por sí solo buena parte del precio del conjunto.

Autonomía y carga: libertad para días enteros

En este apartado, los Tour One M3 establecen un nuevo referente en su categoría.

JBL promete hasta 70 horas de reproducción continua con la cancelación de ruido desactivada, y unas 40 horas con el modo ANC activo. Estas cifras, que pueden parecer exageradas, se cumplen sin problemas en el uso real.

Durante nuestras pruebas, hemos conseguido fácilmente superar las tres jornadas laborales completas con cancelación de ruido activada, incluyendo llamadas y reproducción de música y vídeo.

Con el ANC desactivado, la autonomía se extiende hasta casi una semana de uso normal. Son cifras ideales para viajes largos, donde no siempre es cómodo llevar el cargador, o para jornadas laborales intensas en las que los auriculares están en uso casi constante.

Auriculares JBL Tour One M3 / Susana C. Gómez

La carga rápida es otro punto a favor: con solo cinco minutos conectados a un cargador USB-C, los auriculares obtienen aproximadamente cinco horas adicionales de reproducción. Una carga completa desde cero requiere alrededor de dos horas, un tiempo razonable teniendo en cuenta la capacidad de la batería.

La gestión energética es eficiente y personalizable. Los auriculares pueden configurarse para apagarse automáticamente tras un periodo de inactividad que va desde cinco minutos hasta dos horas, evitando así desperdiciar batería cuando nos olvidamos de apagarlos manualmente.

El transmisor Smart Tx también entra en modo de reposo cuando no detecta actividad, lo que contribuye a prolongar su autonomía.

Conclusión: un conjunto completo y difícil de superar

Los JBL Tour One M3 no llegan para reinventar el concepto de auricular inalámbrico, sino para refinarlo y llevarlo a su máxima expresión.

Su sonido es preciso y agradable, con el carácter propio de JBL pero sin excesos que comprometan el equilibrio tonal. La cancelación de ruido está entre las mejores del segmento, con una efectividad comparable a la de los modelos de referencia del mercado. El diseño logra ese difícil equilibrio entre elegancia, durabilidad y comodidad para uso prolongado.

Pero lo que realmente los diferencia de la competencia es su vocación universal, la capacidad de adaptarse a cualquier escenario de uso sin compromisos.

Pueden funcionar de forma inalámbrica con cualquier smartphone o tablet, conectarse por cable USB-C para obtener audio sin pérdidas desde un ordenador, o usar el Smart Tx para recibir sonido desde dispositivos que ni siquiera tienen Bluetooth.

Esta versatilidad, sumada a una autonomía sobresaliente y una personalización sonora al máximo nivel, convierte al conjunto en una propuesta muy difícil de igualar en su rango de precio.

Auriculares JBL Tour One M3 - Transmisor Smart Tx / Susana C. Gómez

El Smart Tx refuerza esa idea de libertad total y conectividad sin límites. No es un accesorio imprescindible para el uso diario con un smartphone, pero una vez lo incorporas a tu rutina de viajes o lo usas para conectarte al televisor o a una consola, resulta complicado prescindir de él.

Y cuando se combina con la aplicación móvil, que centraliza todos los controles y opciones de personalización de forma clara y accesible, el resultado es un ecosistema portátil que une lo mejor del sonido profesional con la practicidad cotidiana.

Precio: Los JBL Tour One M3 tienen un precio recomendado de 349,99 euros sin el transmisor Smart Tx. El pack con él cuesta 399,99 euros.

JBL, marca perteneciente a Harman (subsidiaria a su vez de Samsung) ha hecho algo más que unos buenos auriculares: ha construido un sistema completo, pensado para durar y para acompañar al usuario en todo tipo de situaciones.

Si buscas unos cascos que suenen bien, aíslen de verdad del ruido exterior, ofrezcan una autonomía generosa y te sigan allá donde vayas sin importar qué dispositivos uses, los Tour One M3 son una apuesta difícil de mejorar.