Bruselas selecciona seis nuevas fábricas de inteligencia artificial en la UE, una de ellas en Galicia

La Comisión Europea ha anunciado este viernes la selección de seis nuevas fábricas de inteligencia artificial que se ubicarán en distintos Estados miembros, entre ellos España.

La iniciativa forma parte de la estrategia continental para desarrollar capacidades tecnológicas propias y reducir la dependencia exterior en el ámbito de la (IA).

Las nuevas instalaciones estarán repartidas entre España, Lituania, Países Bajos, Polonia, República Checa y Rumanía, con una inversión conjunta de 500 millones de euros aportados por Bruselas y los Estados miembros.

Con esta adjudicación, la Unión Europea eleva a 19 el número total de AI Factories (fábricas de inteligencia artificial) distribuidas en 16 países.

La iniciativa, enmarcada en el programa EuroHPC, busca ampliar la capacidad de supercomputación europea y acelerar la adopción de la IA en sectores estratégicos como la salud, la energía, el transporte o la industria manufacturera.

En conjunto, la UE y los países participantes han comprometido más de 2.600 millones de euros a este proyecto, considerado uno de los pilares tecnológicos del AI Continent Action Plan, el plan de acción con el que Bruselas quiere convertir a Europa en líder global en inteligencia artificial.

Una segunda factoría en España: Galicia se suma a Barcelona

La nueva factoría española se instalará en el Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA), fundación participada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Xunta de Galicia.

El CESGA, con sede en Santiago de Compostela, es uno de los principales nodos de supercomputación de España y forma parte de la Red Española de Supercomputación desde su creación.

El proyecto, bautizado como 1HealthAI, contará con una inversión total de 82 millones de euros, de los cuales el Gobierno español aportará 24 millones, la Xunta 17 millones y la Empresa Común Europea de Computación de Alto Rendimiento (EuroHPC Joint Undertaking) 41 millones.

El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, celebró la adjudicación y destacó que España se sitúa "a la cabeza europea en capacidades tecnológicas avanzadas". López subrayó que el proyecto democratiza "el acceso a la innovación en inteligencia artificial" y refuerza "la independencia tecnológica de España y Europa".

La factoría gallega será la segunda instalada en España, tras la del Barcelona Supercomputing Center (BSC), una de las siete primeras aprobadas por la Comisión en diciembre de 2024.

Con ambas infraestructuras, España se sitúa junto a Alemania y Polonia como los únicos países europeos que cuentan con dos AI Factories en su territorio.

Supercomputación para el modelo 'One Health'

El centro gallego 1HealthAI estará especializado en el desarrollo de soluciones de inteligencia artificial aplicadas a las ciencias de la vida, la biotecnología y la salud, dentro del enfoque One Health (Una Sola Salud), que integra la salud humana, animal y ambiental en una misma estrategia.

La instalación dispondrá de un superordenador específico para IA y de una plataforma de computación avanzada optimizada para investigación experimental.

Su misión será ofrecer acceso gratuito a herramientas de IA, asesoramiento técnico y recursos de supercomputación a empresas emergentes, pymes y centros de investigación.

Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA)

El Gobierno espera que la iniciativa contribuya a crear empleo de alta cualificación, atraer talento y fortalecer el ecosistema de innovación en Galicia.

"El objetivo es democratizar el acceso a la supercomputación avanzada y ponerla al servicio de la ciencia y de la industria", subrayaron desde el Ministerio para la Transformación Digital, que considera este proyecto clave para acercar la tecnología a sectores que tradicionalmente quedaban al margen de estas infraestructuras.

Una red para la soberanía tecnológica europea

Las AI Factories o fábricas de IA forman parte de una red europea que busca dotar al continente de infraestructuras propias para el desarrollo de inteligencia artificial.

Según la Comisión, el propósito es ofrecer a las empresas y centros de investigación europeos acceso a superordenadores optimizados para IA, experiencia técnica y apoyo personalizado para desarrollar soluciones avanzadas, con especial atención a startups y pymes.

La próxima fase del programa incluirá la selección de las denominadas Antenas de Fábricas de IA, que trabajarán en estrecha colaboración con las factorías para ofrecer acceso remoto seguro a capacidades de computación optimizadas para IA.

Además, Bruselas prevé abrir a finales de año la licitación para crear hasta cinco gigafactorías de IA, instalaciones de nueva generación que multiplicarán por cuatro la capacidad de cálculo de los superordenadores actuales.

El marco del AI Continent Action Plan

La adjudicación de las nuevas fábricas se enmarca en el AI Continent Action Plan, la hoja de ruta presentada en abril por la Comisión Europea para hacer de Europa un líder mundial en inteligencia artificial ética, segura y competitiva.

El plan pivota sobre cinco ejes estratégicos -infraestructura, datos, algoritmos, talento y normativa- y movilizará recursos significativos entre 2021 y 2027 para desplegar infraestructuras de IA en toda la Unión.

Uno de sus pilares es precisamente la creación de las fábricas de IA y de las futuras gigafactorías, concebidas como centros de referencia que garanticen una IA made in Europe, entrenada con datos europeos y bajo estándares de confianza y sostenibilidad.

Estas iniciativas se completan con la puesta en marcha de la AI Skills Academy, un programa europeo de formación para investigadores y profesionales, y con la creación de una Data Union que permita el acceso seguro y ético a grandes volúmenes de datos de calidad.

En palabras de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, "Europa debe liderar la inteligencia artificial desde la innovación, la confianza y los valores que nos definen".

España aspira a una gigafactoría de IA

La ambición española en esta estrategia europea va más allá de las dos fábricas ya adjudicadas.

El Gobierno ha presentado su candidatura para albergar una de las cinco gigafactorías europeas de inteligencia artificial, infraestructuras valoradas entre 3.000 y 5.000 millones de euros cada una.

Cataluña se postula como sede, con un proyecto que ubicaría la instalación en Mora d'Ebre (Tarragona), cerca del BSC y del centro nacional de experimentación en IA.

El consorcio español, liderado por Telefónica y en el que participan empresas como ACS, MasOrange, Nvidia, Submer o Multiverse Computing, aspira a situar a España entre los grandes polos tecnológicos del continente.

La iniciativa cuenta con el respaldo directo de la Moncloa y del Ministerio para la Transformación Digital y está llamada a reforzar la soberanía digital europea.

La Comisión Europea prevé realizar una primera selección de proyectos a finales de 2025, con vistas a que las gigafactorías seleccionadas estén operativas entre 2027 y 2028.

Cada una contará con unos 100.000 procesadores de última generación y podrá recibir hasta un 35% de financiación pública europea.

Una Europa digital con sello propio

Con la puesta en marcha de estas nuevas fábricas, Bruselas refuerza un ecosistema de innovación que busca conjugar competitividad tecnológica y valores democráticos.

Frente a la carrera por la inteligencia artificial que lideran Estados Unidos y China, la Unión Europea apuesta por un modelo basado en la confianza, la ética y la transparencia, donde la supercomputación y los datos estén al servicio del interés público.

España, con su doble red de fábricas de IA y su candidatura a una gigafactoría, se consolida como un actor central en esta estrategia.

Galicia y Cataluña, cada una desde su especialización -la biotecnología y la salud en el caso gallego, la computación avanzada y los modelos fundacionales en el catalán-, forman parte de la nueva geografía europea de la inteligencia artificial: una que combina ciencia, industria y soberanía tecnológica bajo un mismo horizonte común.