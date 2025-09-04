Dreame revoluciona IFA 2025 con robots que suben escaleras y un ecosistema integral de hogar inteligente

Dreame Technology ha protagonizado una de las presentaciones más ambiciosas de IFA 2025, desplegando un pabellón completo dedicado a mostrar 22 líneas de productos, 15 de ellas de nuevas categorías.

La compañía china ha mostrado desde su primer robot aspirador biónico capaz de subir escaleras hasta cortacéspedes robóticos impulsados por inteligencia artificial, marcando su transición definitiva de fabricante especializado a proveedor integral de ecosistemas de hogar inteligente.

La gran novedad de la cita berlinesa ha sido el Dreame Cyber X, un concepto revolucionario que combina un robot aspirador tradicional con un sistema biónico QuadTrack que actúa como un mini ascensor, permitiendo al dispositivo limpiar múltiples pisos de forma completamente autónoma.

"Nuestra misión es sencilla", declaró Sean Chen, director general de Dreame Technology. "Escuchamos las necesidades de los usuarios y convertimos los desafíos en soluciones sin esfuerzo".

Robótica avanzada: brazos biónicos y escaleras

El Cyber X es la propuesta más destacada en robótica doméstica. Su sistema QuadTrack puede subir escaleras de hasta 25 centímetros de altura a una velocidad de 0,2 metros por segundo, adaptándose dinámicamente a diferentes geometrías de peldaños.

El dispositivo incorpora tres capas de frenado independientes y un sistema de visión inteligente 3DAdapt que combina láser de luz estructurada con una cámara AI para mapear las escaleras en tiempo real.

Con baterías independientes de 6.400 mAh tanto en el robot como en el sistema QuadTrack, el Cyber X puede cubrir hasta cinco plantas en una sola sesión de limpieza.

Cuando el robot necesita cambiar de piso, se acopla automáticamente al QuadTrack, que lo transporta al siguiente nivel y lo libera para iniciar la limpieza, eliminando completamente la intervención manual.

Dreame Cyber10 Ultra

Complementando esta innovación, Dreame ha presentado también el Cyber10 Ultra, su primer robot aspirador con brazo robótico integrado.

Su brazo CyberDex Hyper-Flex imita el movimiento humano con cuatro articulaciones y cinco grados de libertad, extendiéndose hasta 33 centímetros desde el borde del robot.

Capaz de levantar objetos de hasta 500 gramos, el brazo puede manejar diferentes herramientas de limpieza de forma autónoma y reorganizar objetos dispersos, categorizándolos y almacenándolos en zonas designadas.

El sistema TriSight de 360 grados combina cámaras binoculares para mapeo 3D, cámaras RGB e infrarrojas en el brazo para visión completa, y sensores láser laterales que eliminan puntos ciegos.

Esta configuración permite al Cyber10 Ultra detectar y evitar más de 240 obstáculos diferentes, desde cables hasta muebles, mientras navega con precisión.

Agua fresca y mopas inteligentes

Las novedades de la serie Aqua marcan la evolución de Dreame hacia sistemas de limpieza húmeda más sofisticados.

El Aqua10 Ultra Roller Complete introduce la tecnología AquaRoll, un sistema de mopa rodillo que se autolimpia con agua fresca a 100 rpm mediante 12 boquillas de pulverización, separando el agua sucia para evitar la recontaminación.

Su tecnología FluffRoll pionera gira en sentido contrario a 1.000 rpm con fibras esponjosas que proporcionan mayor flexibilidad y levantamiento de polvo, alcanzando juntas de azulejos y eliminando manchas difíciles con mayor efectividad.

El sistema AutoSeal Roller Guard protege automáticamente las alfombras cerrando una barrera inteligente sobre el rodillo, manteniendo las superficies textiles secas durante la transición.

Por su parte, el Aqua10 Ultra Track Complete incorpora el sistema TrackSync, que asegura un fregado continuo con agua caliente a 45 grados centígrados.

Este primer sistema de agua fresca de Dreame pulveriza continuamente agua sobre la mopa, garantizando una limpieza higiénica en cada pasada y manteniendo los suelos libres de suciedad residual.

Ambos modelos de la serie Aqua comparten características avanzadas como el sistema ProLeap actualizado, que eleva automáticamente el chasis para superar umbrales y alfombras gruesas de hasta 8 centímetros, y la navegación VersaLift con sensor LDS retráctil, que permite al robot deslizarse bajo muebles bajos después de escanear el entorno.

Versatilidad máxima con el Matrix10 Ultra

El Matrix10 Ultra introduce la primera estación de cambio múltiple de mopas, capaz de alojar hasta tres tipos diferentes que se intercambian automáticamente según las necesidades de limpieza.

Dreame Matrix10 Ultra

Utiliza mopas de nylon para grasa en cocinas, mopas de esponja con retención de agua para baños y mopas térmicas para otras habitaciones, manteniendo temperatura constante para mayor efectividad.

Su compartimento de tres soluciones ofrece tratamientos específicos para olores de mascotas, cuidado de suelos de madera y limpieza general, asegurando que cada área reciba el cuidado adecuado.

Con 30.000 Pa de potencia de succión y certificación TÜV Low Noise Cleaning, el Matrix10 Ultra combina versatilidad con rendimiento silencioso.

Dreame Matrix10 Ultra

Aspiradoras sin cable: brazos robóticos también en formato escoba

Las nuevas V30 y V20 Pro representan la evolución de las aspiradoras escoba tradicionales hacia dispositivos más inteligentes.

Su característica más destacada es el GapFree AI Robotic Arm, que se extiende automáticamente al detectar paredes o muebles mediante sensores infrarrojos, cerrando huecos hasta 0 milímetros para lograr una limpieza de bordes sin precedentes.

Dreame V30

La tecnología TangleCut Dual Scraper sustituye los peines anti-enredos tradicionales por dos raspadores motorizados que cortan el cabello mientras aspiran, manteniendo el cepillo siempre limpio y evitando atascos. Con varillas extensibles plegables de 90 grados y cuatro niveles de longitud, permiten alcanzar espacios bajo muebles sin necesidad de agacharse.

El V30 alcanza 330 AW de potencia de succión y cubre hasta 270 metros cuadrados con una sola carga, mientras que el V20 Pro ofrece 210 AW y 250 metros cuadrados de cobertura.

Ambos modelos incorporan la tecnología CelesTect de detección inteligente de suciedad, que ajusta automáticamente la potencia según las necesidades y muestra los resultados en tiempo real en la pantalla LED.

Dreame V20 Pro

Jardinería robótica

La serie A3 AWD completa el ecosistema Dreame con cortacéspedes robóticos que integran el sistema de navegación OmniSense 3.0 de nueva generación.

Esta tecnología combina LiDAR 3D de alta precisión con alcance de 70 metros y exactitud de hasta 1 centímetro, junto con visión binocular AI de 360 grados para crear mapas 3D en tiempo real.

Los cortacéspedes pueden reconocer y evitar más de 300 objetos diferentes, desde herramientas de jardín hasta pequeños animales, navegando por pasillos de apenas un metro de anchura.

Su sistema EdgeMaster 2.0 recorta el césped a menos de 1,5 centímetros del borde con discos flotantes duales que proporcionan 40 centímetros de ancho de corte.

Robot cortacésped Dreame A3 AWD

Con cuatro motores en los cubos y tracción total, la serie A3 AWD puede subir pendientes de hasta 80% y superar obstáculos verticales de 5,5 centímetros.

Las ruedas omnidireccionales Mecanum permiten giros de cero grados y maniobras suaves sobre cualquier superficie, mientras que el sistema de suspensión robusto garantiza consistencia en el corte.

Más allá del cuidado del césped, estos robots actúan como guardianes integrales del jardín con cámara frontal para monitorización en tiempo real, modo patrulla de seguridad y reconocimiento humano impulsado por IA. El servicio Dreame Link con tarjeta eSIM 4G y GPS permite seguimiento vía Google Maps y alertas instantáneas de seguridad.

Robot cortacésped Dreame A3 AWD

Crecimiento europeo como plataforma de expansión global

La ambiciosa presentación de Dreame en IFA 2025 se sustenta en un crecimiento excepcional en el mercado europeo. La compañía ha reportado un aumento del 139% en sus ingresos interanuales en Europa entre enero y julio de 2025, consolidando su posición como líder en cuota de mercado de robots aspiradores en varios países clave.

Según informes de consultores independientes, Dreame mantiene la cuota de ingresos número uno en robots aspiradores en Alemania (42%), Francia (34,8%), Austria (49,6%), Italia (37,5%), Suiza (42,3%), Países Bajos (30,9%), Bélgica (62%) y Dinamarca (36,9%) durante el primer semestre de 2025.

Este crecimiento se sustenta en tres pilares fundamentales: innovación continua centrada en resolver problemas reales de los usuarios europeos, una sólida estrategia multicanal que combina comercio electrónico con alianzas con distribuidores como Media Markt y El Corte Inglés, y un servicio al cliente reforzado con garantías de tres años en productos insignia y 10 centros de reparación en Europa.

La compañía, que actualmente está disponible en más de 6.000 puntos de venta en más de 100 países, planea abrir siete tiendas físicas insignia en ciudades europeas como Frankfurt, Múnich, Milán, Madrid y Birmingham antes de fin de año.

Con más del 60% de su plantilla dedicada a I+D y más de 6.300 patentes a nivel mundial, Dreame invierte constantemente en el desarrollo de tecnologías que combinan IA, robótica, IoT e inteligencia basada en escenarios.

Un ecosistema completo más allá de la limpieza

La estrategia de Dreame trasciende la limpieza doméstica para construir un ecosistema integral de hogar inteligente bajo su visión Empower Your Dream Life.

En IFA 2025, la compañía ha presentado también electrodomésticos de cocina, lavandería y gestión del aire, todos gestionables a través de una única aplicación.

Entre las novedades se incluyen aires acondicionados X-Wind con flujo robótico de 126 grados, el modelo Z-Wind con diseño completamente integrado, lavavajillas Z6000 Pro con limpieza HydraFlow 360 grados y frigoríficos FizzFresh con agua con gas instantánea.

Esta expansión subraya la ambición de transformar electrodomésticos tradicionales en soluciones inteligentes y conectadas.

La elección de IFA 2025 para presentar este ecosistema completo en un pabellón dedicado refleja según Dreame su compromiso con Europa, como motor de crecimiento y como laboratorio para la innovación global.