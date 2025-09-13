Honor presenta el 400 Smart, un smartphone económico con enfoque en durabilidad e inteligencia artificial

Honor añade un nuevo modelo a su serie de smartphones 400, el Honor 400 Smart, un dispositivo con el que la tecnológica china busca posicionarse en el competitivo segmento de smartphones económicos mediante una propuesta centrada en la resistencia física, autonomía extendida y funciones de inteligencia artificial integradas.

Este lanzamiento plasma la apuesta de la marca por el segmento de entrada, combinando características tradicionalmente asociadas a dispositivos de gama media, como la resistencia certificada y las funciones de IA, en un terminal con precio competitivo para usuarios que buscan durabilidad sin renunciar a prestaciones avanzadas.

Resistencia como principal argumento

El Honor 400 Smart ha obtenido la certificación SGS Premium Performance de resistencia a caídas y aplastamiento, lo que según la compañía le permite soportar impactos desde alturas de hasta 1,8 metros.

El dispositivo incorpora esquinas reforzadas con una estructura que la marca denomina "similar a la de un rinoceronte", además de un diseño inspirado en chalecos antibalas y sistemas de amortiguación distribuida.

En cuanto a protección contra líquidos, el smartphone cuenta con certificación IP65, lo que le otorga resistencia al agua durante inmersiones de hasta un minuto a 0,5 metros de profundidad. La pantalla incluye una función denominada Wet-hand Touch Enhancement que permite su uso con dedos húmedos o grasientos.

Autonomía extendida con batería de gran capacidad

Uno de los aspectos más destacados del dispositivo es su batería de 6.500 mAh con arquitectura de doble celda, que según Honor proporciona una autonomía de uso diario completo.

La compañía asegura que el sistema de batería mantiene su rendimiento en condiciones extremas de temperatura, funcionando en rangos que van desde -20°C hasta 55°C.

El dispositivo incorpora carga rápida por cable de 35 W mediante la tecnología Honor SuperCharge, lo que permite reducir significativamente los tiempos de recarga. La marca estima una durabilidad de cinco años para el sistema de batería.

Honor 400 Smart

Integración de inteligencia artificial mediante botón físico

Una de las novedades más llamativas del Honor 400 Smart es la inclusión de un botón físico dedicado a funciones de IA, siendo según la compañía el primer smartphone de su segmento en incorporar esta característica.

El botón ofrece dos tipos de interacción: una pulsación simple permite abrir aplicaciones personalizadas o realizar limpieza del sistema, mientras que una pulsación prolongada activa funciones como traducción automática y herramientas de creación asistida por IA.

El dispositivo ejecuta MagicOS 9.0 basado en Android 15, que incluye funciones como Magic Capsule, Magic Portal, Rodea para buscar de Google y el asistente Gemini.

Entre las herramientas de edición con IA se encuentran AI Outpainting, AI Upscale y AI Cutout, entre otras.

Especificaciones técnicas y rendimiento

En el apartado de procesamiento, el Honor 400 Smart instala el chipset Snapdragon 6s Gen 3, que según la compañía ofrece una mejora del 84% en rendimiento gráfico respecto a la generación anterior.

El dispositivo incorpora la tecnología RAM Turbo de Honor, que simula 4 GB adicionales de memoria RAM mediante almacenamiento virtual, completando así 8 GB totales (4GB físicos + 4GB virtuales).

El smartphone ofrece hasta 256 GB de almacenamiento interno, capacidad que según Honor permite almacenar aproximadamente 150.000 fotografías.

Disponibilidad y precio