OnePlus amplía su ecosistema con nuevos dispositivos que llegarán en diciembre

Unas semanas después de la llegada al mercado de su último smartphone buque insignia, el OnePlus 15, la marca china ofrece el primer vistazo de tres nuevos dispositivos que se añadirán a su ecosistema.

Se trata del smartphone OnePlus 15R, su próximo flagship equilibrado con máxima potencia a un precio ajustado; el tablet OnePlus Pad Go 2, con conectividad 5G; y el reloj OnePlus Watch Lite, un smartwatch accesible que combina un diseño delgado con funciones de salud avanzadas.

Los tres nuevos dispositivos llegarán al mercado español el próximo 17 de diciembre.

OnePlus 15R

Esta versión un poco más modesta (aunque no demasiado) del OnePlus 15 está pensada para ofrecer un rendimiento de primer nivel y una experiencia gaming también sobresaliente pero en un rango de precio más contenido, explica la compañía.

El OnePlus 15R estará disponible en dos acabados: Charcoal Black y Mint Breeze. Ambas versiones encajan con la nueva identidad visual de la que OnePlus quiere impregnar a toda la gama.

Un diseño con detalles como un módulo de cámara alineado a 45 grados y un marco metálico plano con acabado premium. Esta configuración garantiza que OnePlus 15R pueda ofrecer unas completas certificaciones de resistencia: IP66, IP68, IP69 e IP69K.

OnePlus Pad Go 2

Por su parte, el tablet OnePlus Pad Go 2 busca proporcionar una experiencia de tablet de alta calidad a un precio accesible.

OnePlus encuadra en la gama media este dispositivo, que cuenta con un acabado de vidrio mate, suave al tacto y con un diseño elegante que estará disponible en dos colores: Shadow Black y Lavender Drift.

Pad Go 2 es el primer tablet de OnePlus con conectividad 5G y llega con un complemento exclusivo, el lápiz OnePlus Pad Go 2 Stylo, el primero compatible con la serie Pad Go, diseñado para mejorar la productividad y la precisión tanto en la toma de notas como el trabajo creativo.

OnePlus Watch Lite

El tercer dispositivo que la marca lanzará el próximo 17 de diciembre es una nueva incorporación a la popular y apreciada gama de relojes inteligentes de la compañía.

El nuevo OnePlus Watch Lite, avanza la marca, es un reloj que ofrece funciones de salud y fitness presentes en los dispositivos más avanzados del mercado pero a un precio mucho más accesible.

Estará disponible en un elegante acabado Silver Steel y tiene un aspecto moderno, limpio y con un brillo sutil para ajustarse a distintos tipos de usuarios y de situaciones.