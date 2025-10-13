OpenAI y Broadcom firman un acuerdo para desarrollar procesadores personalizados de inteligencia artificial

OpenAI ha anunciado este lunes una alianza estratégica con Broadcom para desarrollar sus propios procesadores de inteligencia artificial, en un esfuerzo por asegurar la infraestructura de cómputo necesaria para sostener la creciente demanda de sus servicios.

El acuerdo contempla la creación de aceleradores de IA personalizados con una capacidad total de 10 gigavatios (GW), cuyo despliegue está previsto entre la segunda mitad de 2026 y finales de 2029.

Según los términos pactados, OpenAI diseñará los chips, mientras que Broadcom asumirá su fabricación y despliegue.

Estos procesadores alimentarán los servidores que impulsan los sistemas de IA de la compañía, que incluirán soluciones de conectividad de última generación, como la tecnología ethernet de Broadcom.

Para dimensionar la magnitud del proyecto: esos 10 GW equivalen al consumo energético de más de ocho millones de hogares estadounidenses, o cinco veces la electricidad generada por la presa Hoover.

Reacciones

Sam Altman, consejero delegado de OpenAI, destacó en un comunicado la importancia de esta colaboración: "Es un paso fundamental para construir la infraestructura que permita liberar el potencial de la inteligencia artificial".

Altman subrayó que estos aceleradores contribuirán a expandir las fronteras de la IA y maximizar sus beneficios.

Por su parte, Hock Tan, presidente y consejero delegado de Broadcom, expresó su entusiasmo: "OpenAI ha estado a la vanguardia de la revolución de la IA desde el lanzamiento de ChatGPT. Estamos encantados de codesarrollar e instalar esta infraestructura de aceleradores y sistemas de red que allanará el camino hacia el futuro de la inteligencia artificial".

Para Broadcom, la colaboración representa una oportunidad de fortalecer su papel en el desarrollo de infraestructuras críticas para un sector en rápida expansión.

Otros movimientos estratégicos de OpenAI

Este acuerdo se enmarca en una serie de movimientos estratégicos de OpenAI para garantizar la capacidad de procesamiento que exige el crecimiento continuo de sus modelos.

Apenas unos días antes, la compañía había cerrado otro pacto con AMD para adquirir chips por valor de 6 gigavatios a lo largo de varios años, incluidos procesadores de la próxima serie MI450.

AMD, además, ha emitido una garantía que podría permitir a OpenAI comprar hasta 160 millones de acciones ordinarias, aproximadamente el 10% de la empresa.

Detalles del acuerdo

Aunque los detalles financieros de la alianza con Broadcom no han trascendido, el acuerdo subraya el compromiso de OpenAI por asegurar los recursos necesarios para mantenerse a la vanguardia.

Con la expansión de su modelo de negocio y la demanda creciente de sus servicios, la compañía adopta un enfoque proactivo para construir la infraestructura que soporte la evolución de sus tecnologías.

El desarrollo de estos procesadores personalizados no solo posiciona a OpenAI como actor clave en la creación de infraestructuras de IA, sino que refleja la creciente competencia entre las grandes tecnológicas por garantizarse el acceso a los recursos necesarios para entrenar modelos cada vez más complejos y potentes.