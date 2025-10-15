Oppo avanza su nuevo sistema operativo ColorOS 16, centrado en la fluidez y la conectividad multiplataforma

Oppo ha avanzado los primeros detalles de ColorOS 16, la nueva versión de su sistema operativo para dispositivos móviles, que se estrenará junto a su próxima serie de teléfonos Find X9.

La actualización introduce mejoras en rendimiento, herramientas de inteligencia artificial y funciones de integración entre diferentes plataformas y ecosistemas.

Mejoras en rendimiento y animaciones

ColorOS 16 incorpora lo que la empresa denomina Seamless Animation, un sistema de animaciones que busca eliminar los saltos visuales entre transiciones.

Según Oppo, esta tecnología permite que acciones como abrir aplicaciones, cambiar entre programas o navegar por widgets resulten más fluidas, con animaciones que parten del punto donde el usuario toca la pantalla.

El sistema se apoya en dos tecnologías: el motor de renderizado Luminous Rendering Engine, que procesa los elementos visuales en paralelo, y el Trinity Engine, orientado a gestionar escenarios de alta exigencia como videojuegos o multitarea intensiva mediante la asignación inteligente de recursos del procesador.

La compañía ha incluido además Project Breeze, una iniciativa destinada a optimizar el rendimiento en dispositivos de gama de entrada, con el objetivo de ofrecer una experiencia más ágil en terminales con especificaciones más modestas.

Personalización y diseño

La interfaz de ColorOS 16 presenta cambios visuales inspirados, según la firma, en la interacción entre luz y sombra en entornos naturales.

Oppo ColorOS 16

Entre las opciones de personalización, los usuarios podrán establecer fotografías en movimiento o vídeos como fondo de pantalla, elegir entre diferentes tipografías o recibir sugerencias automáticas de estilos de texto mediante inteligencia artificial.

El sistema incorpora una pantalla de bloqueo activa (AOD) de pantalla completa que muestra el fondo de pantalla junto con información relevante.

También permite modificar el tamaño de iconos y carpetas en la pantalla de inicio, con ajustes dinámicos del diseño.

Herramientas de edición con IA

En el apartado de edición fotográfica, ColorOS 16 añade AI Portrait Glow, una función que optimiza retratos tomados en condiciones de poca luz, ajustando el tono de piel y el equilibrio lumínico.

Oppo ColorOS 16

Se suma así a otras herramientas ya disponibles como el borrador inteligente, el desenfoque correctivo y el eliminador de reflejos.

El editor de vídeo integrado incorpora Master Cut, que ofrece control de velocidad, integración musical, recorte, texto, filtros y ajustes manuales de contraste, brillo y saturación.

Conectividad entre ecosistemas

Una de las novedades destacadas es la ampliación de O+ Connect, función que permite la integración con ordenadores.

Si anteriormente solo era compatible con Mac, ahora también funciona con PC con Windows. Los usuarios pueden gestionar archivos del teléfono desde el ordenador o controlar el ordenador de forma remota desde el móvil.

La función de duplicación de pantalla permite proyectar hasta cinco aplicaciones del teléfono y controlarlas mediante ratón y teclado, una opción útil en reuniones o presentaciones donde el acceso directo al dispositivo móvil resulta menos práctico.

ColorOS 16 mantiene Touch to Share, introducida el año pasado, que facilita la transferencia de archivos entre dispositivos Oppo y terminales con iOS.

Oppo no ha especificado una fecha concreta de lanzamiento para ColorOS 16, aunque ha confirmado que se presentará junto a la serie Find X9.