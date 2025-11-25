Realme avanza detalles de su nuevo GT 8 Pro: características, precio y disponibilidad

Quedan aún unos días para su lanzamiento oficial, pero Realme ya ha avanzado algunos detalles de su nuevo buque insignia, el GT 8 Pro, un dispositivo que la marca presenta como su producto más ambicioso hasta la fecha.

El nuevo smartphone se comercializará en España a partir del próximo 2 de diciembre con un precio de 1.199 euros en su configuración más potente: 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno.

El dispositivo incorpora el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm, fabricado mediante un proceso de 3 nanómetros. Según datos facilitados por la compañía, este chipset alcanza una velocidad de reloj de hasta 4,6 GHz con una arquitectura de ocho núcleos.

Realme asegura que el terminal puede ejecutar simultáneamente dos aplicaciones de alto consumo gráfico durante una hora manteniendo tasas de fotogramas elevadas, aunque estas cifras corresponden a pruebas realizadas por la propia marca.

En cuanto a autonomía, el GT 8 Pro integra una batería de 7.000 mAh con compatibilidad para carga rápida de 120 W por cable y 50 W de forma inalámbrica. La compañía cifra en 21,3 horas la reproducción continua de vídeo en pruebas internas.

Sistema de cámara con colaboración de Ricoh

Una de las características más destacadas del GT 8 Pro es su colaboración con Ricoh Imaging, fabricante de la serie de cámaras compactas GR.

El smartphone incluye un modo fotográfico específico que replica la interfaz y algunos ajustes característicos de estas cámaras (su velocidad de arranque o el sonido de disparo del obturador, entre otros detalles), orientadas tradicionalmente a la fotografía callejera.

El sistema incorpora un modo de enfoque predefinido (Modo Snap) que permite configurar la distancia de captura para obtener fotografías sin esperas de enfoque automático.

Realme GT 8 Pro

Además, el dispositivo cuenta con una curiosidad llamativa: un módulo de cámara con cubierta intercambiable, una propuesta poco habitual en el mercado de telefonía.

Los usuarios pueden desenroscar el marco que rodea las lentes y sustituirlo por diseños alternativos de diferentes formas (circular, cuadrado o con estética técnica). Este sistema no afecta a las lentes ni a los sensores fotográficos, sino únicamente al elemento decorativo exterior.

Pantalla, sistema y otras especificaciones técnicas

El teléfono dispone de una pantalla plana de 6,79 pulgadas con resolución 2K y frecuencia de actualización de 144 Hz.

Realme indica que alcanza un brillo máximo de 7.000 nits en condiciones HDR puntuales y 2.000 nits de brillo global. El dispositivo incluye altavoces estéreo y un sistema de refrigeración por cámara de vapor de 7.000 mm².

Realme GT 8 Pro

En el apartado de software, el GT 8 Pro estrenará la interfaz Realme UI 7.0, basada en Android 16.

El nuevo sistema operativo incorpora un diseño denominado Light Glass, con efectos de transparencia y profundidad inspirados en texturas de vidrio, además de funciones de inteligencia artificial como resúmenes automáticos de notificaciones (AI Notify Brief) y asistencia para el encuadre fotográfico (AI Framing Master).

Según la compañía, las optimizaciones del sistema mejoran la capacidad de respuesta general en un 15% y el rendimiento en tareas cotidianas en un 22%.

El Realme GT 8 Pro estará disponible en dos acabados: uno con panel trasero de cuero sintético fabricado con materiales reciclados (certificado Global Recycled Standard) y otro en blanco.

Realme dará a conocer todos los detalles de su nuevo modelo insignia en una presentación el próximo 2 de diciembre en Madrid. Tras el lanzamiento, la tecnológica avanza que pondrá en marcha ofertas en toda su gama GT, incluyendo el GT 8 Pro.