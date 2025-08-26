Trump asegura que el centro de datos de Meta en Luisiana podría alcanzar los 50.000 millones de dólares

El ambicioso proyecto de Meta para construir uno de los centros de datos más grandes del mundo en Luisiana ha vuelto a captar la atención pública tras las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las que afirmó que la inversión podría ascender a 50.000 millones de dólares, una cifra muy superior a la oficialmente anunciada por la compañía.

Durante una reunión de su Gabinete celebrada este martes en la Casa Blanca, Trump relató que el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, le habría mostrado un gráfico del complejo -bautizado como Hyperion- para ilustrar su escala.

En la imagen, el centro de datos aparecía superpuesto sobre la isla de Manhattan, ocupando el 81% de su superficie. "Cuando dijeron que costaría 50.000 millones de dólares, pensé: ‘¿Qué clase de planta es esa?’", dijo Trump, antes de añadir: "Pero cuando ves esto, entiendes por qué vale eso".

Una inversión cinco veces superior

Meta, matriz de Facebook e Instagram, ha anunciado públicamente que su inversión inicial en el centro de datos supera los 10.000 millones de dólares, pero ha evitado comentar las declaraciones del mandatario.

El complejo se construye en Richland Parish, una zona rural del noreste de Luisiana, cerca de un importante yacimiento de gas natural que proporcionará parte de la energía necesaria para operar las instalaciones.

El proyecto contempla una superficie aproximada de 370.000 metros cuadrados y albergará nueve edificios destinados al procesamiento de cargas de trabajo de inteligencia artificial (IA).

El centro Hyperion se enmarca en la ambiciosa estrategia de Meta para posicionarse como un actor principal en el desarrollo de IA.

En junio, la compañía reorganizó sus esfuerzos en este campo bajo una nueva división denominada Superintelligence Labs, tras algunos cambios en su equipo directivo y una recepción moderada de su modelo de lenguaje Llama 4.

El propio Zuckerberg ha indicado que Meta planea invertir "cientos de miles de millones de dólares" en el desarrollo de centros de datos a gran escala en los próximos años.

En paralelo, Meta ha contratado a la gestora de bonos Pacific Investment Management Co. (PIMCO) y al fondo de inversión alternativo Blue Owl Capital para liderar un paquete de financiación de 29.000 millones de dólares destinado a este megaproyecto, en lo que sería la mayor registrada hasta ahora para un centro de datos específico de inteligencia artificial, según informaciones publicadas por Bloomberg y Reuters.

Trump vuelve a cargar contra las renovables

Trump destacó además que iniciativas de esta magnitud son posibles gracias a que las empresas estadounidenses ahora pueden construir sus propias instalaciones eléctricas para abastecer la demanda energética creciente.

En ese contexto, volvió a defender el uso del carbón y la energía nuclear, mientras criticó las energías eólica y solar, asegurando que "no funcionan", elevan el coste de la electricidad y deterioran el paisaje.

“Si consideramos toda la electricidad que producimos actualmente en este país, tendríamos que multiplicarla por dos, o quizás por tres”, dijo el presidente, en referencia a las futuras necesidades energéticas de EEUU conforme se expanda la infraestructura de inteligencia artificial.