María Dueñas: "La Templanza' habla de Jerez y de historias universales"

Amazon Prime Video estrena hoy La Templanza, la serie ambientada en el Jerez del siglo XIX, con la historia de amor de Soledad (Leonor Watling)y Mauro (el colombiano Rafael Novoa). Un mosaico histórico en diez que capítulos recorren la novela de María Dueñas, que junto a la guionista Susana López esbozan la serie de Buendía Estudios cuyo arranque se pone bajo demanda en todo el mundo.

–Usted ya estaba acostumbrada por la serie El tiempo entre costuras a tener paciencia con la TV.

–(María Dueñas): Yo nunca perdí la fe, sabía que estaban trabajando a fondo y en encontrar las mejores parejas de baile para convertir mi novela en una producción preciosa como esta. Yo tenía la experiencia de El tiempo entre cosutras, que todo fue con tiempo, con circunstancias distintas, porque vino la crisis. Yo sé que desde el momento en que cerramos una futura adaptación hasta que la vemos en pantalla hay un largo recorrido. Pero nunca me cupo la menor duda de que ese camino lo íbamos a hacer.

–¿Qué impresión tienen cuando ven la serie en pantalla?

–(Susana López Palacios): El día que se estrena es como Navidad. Todo el proceso es increíble, disfruto desde el día uno en que nos vemos con María, con el libro subrayado, desde la hoja en blanco hasta la sala de montaje. Todo el proceso no hay un solo día que no te despiertes con la sensación de disfrutar del trabajo.

–¿Una novela compleja como ésta sólo podría ser una serie?

–(M.D.): El tránsito geográfico es enorme. Pasamos por el Jerez del XIX, pasamos por Cuba, México, Londres. Conocemos los personajes desde la niñez hasta 30 años después, concentrar todo eso en 100 minutos o algo más habría sido mucho más complicado. Se podría haber hecho pero con algunas mutilaciones muy dolorosas, metiendo mucha tijera. Es mucho mejor vehículo la serie para la trama entera y la complejidad de los personajes.

–(S.L.): La narrativa televisiva tiene una gran ventaja respecto a la cinematográfica con novelas tan fascinantes. En una película te quedas corto de tiempo y en una serie el lujo es que no sólo vas a mostrar el universo del libro sino que el regalo para el lector es descubrir el libro. La serie es el formato perfecto para novelas como ésta.

–¿Por qué eligió Jerez?

–(M.D.): Me encanta Jerez y los vinos de Jerez de siempre. Fui consciente después de todo ese Jerez espléndido del siglo XIX había sido poco tratado en literatura. Caballero Bonald, que es local, pero poco más. Es un mundo apasionante, las grandes bodegas, el comercio con Inglaterra y el resto del mundo. Los indianos levantando emporios con algo que era una de las grandes riquezas de España. El consumo de jerez entonces en todo el mundo era enorme. El 20% de las exportaciones españolas era vino que salía del marco de Jerez me parece que era algo esencial de nuestra historia, era bonito, visualmente atractivo. Parece que estamos descubriendo el vino hoy y está ahí esa riqueza y me apetecía investigarlo y me interesaba mucho el tránsito de los españoles a México, cómo se enriquecían con la plata y cómo volvían esos indianos hablando de otro manera, vistiendo de otra manera y reinvertían sus ganancias en nuevas industrias aquí. Volvían a rehacerse y ahí está precioso en la serie.

–¿Qué les parecen Mauro y Soledad en la serie?

–(S.L.): A mí encantan los actores, han dado vida a los personajes. Cuando se decidió el casting y el primer día al verles actuando se me puso la piel de gallina. Una cosa es conocerles en la primera reunión en vaqueros y verles ya vestidos con los trajes, se les cambia la cara.

–(M.D.): Totalmente, están magníficos. Leonor Watling no puede ser mejor y con esa capacidad para pasar del español al inglés, para ser jerezana pero a la vez ser medio británica. Una versatilidad que le da un carisma al personaje maravilloso. Y Mauro está fantástico, nos hemos agenciado a un indiano que viene del otro lado del charco y no se puede ser más guapetón y metido en el personaje. Construye un Mauro muy creíble, un hombre muy poliédrico.

–Son aventuras que le hubieran gustado vivir...

–(M.D.): Por supuesto. A mí me habría gustado. Me gusta meterme en todos los personajes, me recreo. Son historias universales. Nos hablan de Jerez, de Andalucía, pero son historias humanas, transversales, universales, van a viajar muy bien.

–(S.L.): Que me den la máquina del tiempo. Son conflictos que todo el mundo puede entender y disfrutar.