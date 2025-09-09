¿Cómo es el acuerdo entre Disney + y Atresmedia?

Las plataformas de streaming Atresplayer y Disney + han anunciado un acuerdo para el mercado español que permite al servicio de la firma de Disney a ofrecer a sus clientes, a partir de septiembre, más de 300 horas anuales de nuevos contenidos del grupo de medios Atresmedia. Con esta alianza, según han señalado en un comunicado, se amplían sus audiencias y catálogos.

Este acuerdo de integración permite la incorporación en Disney + de 300 horas anuales de nuevos contenidos de Atresplayer incluidas en la suscripción. Este contenido se irá renovando de forma regular en el espacio dedicado a Atresplayer dentro de la plataforma de Disney .

Para Atresmedia, el grupo que integra a cadenas como Antena 3 y La Sexta, esta alianza supone un paso más en la consolidación de Atresplayer y refuerza su estrategia de distribuir producciones españolas, tanto a nivel nacional como internacional. El acuerdo otorga a Disney derechos co-exclusivos sobre una amplia gama de producciones de Atresmedia.

El director general de Disney para la región EMEA, Karl Holmes, expresa que el pacto refleja el compromiso de apoyar a las televisiones locales en toda Europa, incluyendo su reciente acuerdo en el Reino Unido con ITVX. José Antonio Antón, director general de Atresmedia, presentaba este lunes la alianza. El CEO de la compañía, Javier Bardají, destaca que este es un respaldo al talento español.