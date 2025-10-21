'Andalucía Directo' recala en sus 7.000 tardes en el corazón de los mantecados

A lo largo de estos días el programa Andalucía Directo, uno de los espacios más veteranos de Canal Sur, en antena a diario desde el año 1998, celebra su emisión 7.000, que coincidió el pasado 13 de octubre. Hoy martes el programa de ADM se instala en la localidad de Estepa, convirtiéndose así por una tarde en la casa del formato más de la gente de la calle, como presume su director y presentador, Modesto Barragán. Con el resto del equipo principal en este caso las conexiones se harán desde la estepeña Plaza del Carmen, desde donde también se dieron las campanadas de Canal Sur.

El espacio fue reconocido recientemente en el FesTval de Vitoria y ha acopiado continuos premios desde el inicio de su andadura.

Este será el penúltimo de los especiales del 7.000. El jueves se cierra este viaje alrededor de Andalucía desde la Plaza de Almería en la localidad de Macael.

Tambien durante estas jornadas los homenajes y reconocimientos se ha sucedido en torno al espacio conducido por Barragán y Paz Santana. Entre esas dedicatorias, la del colegio Atlántida de Chiclana de la Frontera. Alumnos y profesores homenajearon al programa y a su mascota, el popular gato de AD.

Andalucía Directo comenzó su emisión diaria el 12 de enero de 1998 con Mariló Montero y Rafael Cremades a los mandos. Ambos se estrenaron en el formato unos días antes con las cabalgatas de Reyes. El programa, que en un principio fue asumido por Mediapro, nacía bajo la inspiración de Madrid Directo, creado por el recientemente fallecido Ricardo Medina, pero con mucha más ambición territorial en el caso andaluz.

Su primera noticia de impacto fue el 30 de enero de 1998 cuando Alberto Jiménez Becerril y su esposa María Ascensión García Ortiz eran asesinados por ETA. Desde entonces la historia grande y las historias chicas de Andalucía han pasado por la mirada de las cámaras de sus reporteros.