Antena 3 es la cadena más vista en Andalucía y La 1 supera a Canal Sur con su ascenso de seguidores

Los datos de audiencia en Andalucía en la actual temporada mantienen constantes y un cambio llamativo: La 1 se ve más que Canal Sur aunque ambas cadenas tuteladas por sus respectivos gobiernos están a distancia de las dos grandes privadas, que siguen siendo las favoritas entre los andaluces.

Al finalizar octubre, con el curso en marcha perfilándose, Antena 3 se destaca hasta un 14,6% de cuota en Andalucía (14,3% en septiembre), punto y medio respecto al share de toda España. Un canal con gran calado entre la población a lo largo del día y con especial incidencia en el horario del atardecer y noche, en la franja que va de Pasapalabra a El Hormiguero. Los informativos de Antena 3 lideran de forma destacada entre los espectadores andaluces y la serie más vista es Sueños de libertad. Antena 3, sin rival cercano en el mando, a su vez lidera en la mayor parte de los días. Canal Sur solo ha podido subir hasta el primer lugar en días puntuales de festejos taurinos.

A diferencia de la caída en el resto de España, Telecinco, que ha recuperado el peso de los realities en su parrilla, es segunda opción. con un 10,3% al finalizar octubre.

La 1, con sus espacios de infoentretenimiento en primer plano y con sus retransmisiones especiales (selección, Fiesta Nacional), se encarama a las tercera opción en el mando de los andaluces, con un 9,8% el pasado mes, 1 décima más que en septiembre, cuando recuperó este lugar en el podium de los favoritos de la audiencia. En septiembre Canal Sur bajó a un 8,9% (tras alcanzar el 10% en agosto por la proliferación de tardes y noches de corridas), y ha repuntado a un 9,3% en octubre, ya sin días de vacaciones y con el curso en su ritmo normal. Los dos dígitos los ha conseguido en el última decenio en muy contados meses, sin embargo La 1 se perfila en lograr de forma consolidada esa meta, como ya lo ha logrado a nivel nacional (12,3% en octubre).

La remontada de la principal cadena de TVE se aprecia en la comparativa con el mes de junio, tras el fiasco en La 1 de las tardes de Sálvame. Entonces el primer canal era cuarta opción, con 8,5%, respecto al 9,2%, en línea con los registros actuales, de Canal Sur. Por entonces Telecinco mejoró hasta un 11,6% y Antena 3 lideró con un 14,1%. Los datos diarios de estas semanas pasarán más por el regreso o no de espectadores a la cadena de Mediaset. El descenso progresivo de Telecinco en los últimos cuatro años es lo que ha venido maquillando la mejora de las cifras de las llamadas cadenas públicas.

El principal cambio en la programación de Canal Sur en estos días ha sido la incorporación de un concurso, Sopa de letras (producido por Mediapro), como antesala al Noticias 1 para mejorar sus datos. La audiencia de los informativos de la cadena andaluza fluctúan según el interés por la actualidad inmediata (inundaciones, accidentes, crisis políticas). En el caso de este lunes Mesa de análisis anotó un 3,4% de cuota; Sopa de letras, 5,1%; y Noticias 1 por encima de su cifra habitual (8,5%), 9,7%. El nuevo Más noche de análisis tuvo un 4,3% en su segunda entrega el pasado jueves, con un 3,6% al mediodía y 5,2% para el concurso. El pasado miércoles, con el temporal asolando medio mapa andaluz el espacio de tertulia congregó un 12,1%, Sopa de letras, 8,8% y Noticias 1, 14%, muestra del interés de la audiencia cuando suceden acontecimientos preocupantes, público que se marcha a otras opciones en días informativos más convencionales. En comparación con otras cadenas territoriales de proximidad, el informativo de sobremesa de TV3 anotó este lunes un 27%; el de ETB 2, en el País Vasco, 23,4%; y del Aragón TV, 36,4%. Muestra de canales que sus contenidos de proximidad cuentan con un amplio público fiel, por encima de inclinaciones políticas.

En esta pugna diaria por la audiencia los espacios de Canal Sur que sigue manteniendo la fidelidad diaria son aquellos de los años socialistas, es decir, La tarde, aquí y ahora, Andalucía Directo y Cómetelo, por encima de los dos dígitos, como el concurso nocturno, formato de Mediapro y fórmula compartida entre todas las autonómicas, Atrápame si puedes.