Antena 3, la más vista en septiembre, y La 1 crece con sus polémicas sobre Telecinco

Antena 3 , con un 13%, reafirma su primer puesto en el mando, con una parrilla diaria sólida y en este comienzo de curso es su mejor arranque de temporada desde septiembre de 2022, con 2 décimas más que hace un año. El liderazgo de Antena 3 se amplía a 14 meses consecutivos y tres años de dominio en la TDT. Luce además la mayor distancia con Telecinco, su competencia comercial, en septiembre desde 1997.

La 1 termina el mes con 11,6%, asentada sobre los dos dígitos, y con éxito en la franja de tarde donde ha entrado con buen pie Directo al grano, además de su fortaleza en la franja matinal con tertulias políticas. Son casi 2 puntos de mejora respecto a septiembre de 2024. La subida del primer canal de TVE va acompañada del descenso notable de Telecinco que luce un 9,2% para comenzar temporada, su peor septiembre histórico, y 3 décimas menos que hace un año.

La Sexta es tercera opción entre las privadas con 5,9% a 3 décimas sobre Cuatro, su competencia directa. La 2 sigue en su nivel, con un 3% pese a las novedades como Malas lenguas.

Por grupos, Atresmedia consigue un 25,8%; 23,7%, Mediaset y 16,7%, RTVE.

Antena 3 Noticias lidera en informativos con su habitual gran ventaja, con 1,8 millones, 19,4% de cuota, los más vistos desde hace 69 meses, casi 6 años, y a 10 puntos sobre La 1 y Telecinco. El de sobremesa logra 2 millones, 22,7% y en este caso son 92 meses de liderazgo.

Entre los contenidos diarios de Antena 3, Pasapalabra consigue su mejor arranque de temporada en tres años, y La ruleta de la suerte desde septiembre de 2009. Sueños de libertad es la serie más vista.

Entre las autonómicas, TV3 vive un buen momento y la cadena catalana logra su mejor septiembre de 2012 con un 14,6%. Aragón TV, 11,7% y ya por debajo de los dos dígitos, la TVG gallega, 9%, y Canal Sur, 8,9%, en línea con meses anteriores y pese a la inversión de tantos festejos taurinos.