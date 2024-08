Antonio Recio desde dentro: Jordi Sánchez habla de su personaje en ‘La que se avecina’

Antonio Recio se ha convertido con el paso de los años en uno de los personajes más carismáticos de La que se avecina. Bajo la piel del mayorista de pescado se encuentra el actor Jordi Sánchez, con una dilatada experiencia en la comedia tanto en cine como en televisión. El actor acaba de terminar las grabaciones de la temporada 15 de La que se avecina, cuyas emisiones se esperan para el mes de octubre.

El personaje de Antonio Recio es uno de los ejes centrales de las tramas de la serie. Jordi Sánchez no ha querido compaginar su trabajo en la comedia de los hermanos Caballero con ningún otro proyecto. El intérprete catalán ha puesto los cinco sentidos en La que se avecina. Eso le ha permitido disfrutar aun más si cabe de su carismático personaje. “Esta vez he disfrutado mucho del rodaje, no he querido hacer nada más, he disfrutado de la serie, de los compañeros, estoy muy contento”, ha señalado.

Jordi Sánchez está encantado de dar vida al controvertido personaje de Antonio Recio. “Es un bombón de personaje. Es un personaje que tiene todos los defectos humanos concentrados en un solo señor”. El actor ha hecho balance de las grabaciones de la que podría ser la última temporada de la serie. “Estamos muy felices. Hemos llegado a un punto de madurez los actores que lo estamos disfrutando mucho. Los guionistas, no sé cómo lo hacen, pero siguen teniendo un nivelazo y nos siguen haciendo gracia los guiones que recibimos”, ha subrayado.

No obstante, dos semanas después de finalizar el rodaje de la serie ha tenido que cambiar el chip para centrarse en la promoción de Odio el verano, la nueva cinta de Telecinco Cinema, una comedia que ya está disponible en las salas de cine de nuestro país.