Ni Antonio Recio sabe cómo será el final de ‘La que se avecina’

Jordi Sánchez se ha referido al final de 'La que se avecina' en el pódcast 'Nude Project'.

La que se avecina es una de las series más longevas y populares de nuestro país. La comedia vecinal de los hermanos Caballero culminó el pasado verano el rodaje de la temporada 16, aún sin fecha de estreno, y tiene firmada una temporada más con Prime Video, la 17, que se grabará el próximo año. Inevitablemente, la exitosa serie camina poco a poco hacia su desenlace final. Es ley de vida.

Uno de sus actores más carismáticos, Jordi Sánchez, el encargado de encarnar el icónico personaje de Antonio Recio, se ha referido al final de la serie en el pódcast Nude Project. “Nathalie Seseña, Bertam lleva tres años diciendo que el último día se va a dar un hartón de llorar”, ha comentado sobre una serie que ha creado un estrecho vínculo entre el reparto de actores.

Jordi Sánchez ha recordado cómo fueron sus inicios en la serie y la relación que mantuvo con Nathalie Seseña en los primeros días de rodaje. “Ella no me soportaba”, ha desvelado en clave de humor.

Después de 16 años dando vida a Antonio Recio, Jordi Sánchez no se atreve a aventurar cómo será el final de la historia. “Como los guionistas hacen estos giros y estos cambios, soy incapaz de imaginarme qué tienen en la cabeza”, ha declarado.

El actor ha reconocido que el actual ritmo de la serie, con solo ocho capítulos al año, no le ha supuesto un desgaste excesivo y ha podido compatibilizarlo con otros proyectos de cine y teatro. “Hacer este personaje todos los días igual si me hubiera llevado el personaje a casa, pero haber podido combinar, me ha venido muy bien”, ha añadido.