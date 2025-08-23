Audible te propone varios títulos para cada momento del verano

El verano es una suma de momentos: rutas al campo, horas al volante, siestas con ventilador, cafés con hielos en una terraza. Instantes cotidianos que mejoran con tu aliado perfecto: los audiolibros. Audible.es, el distribuidor mundial de entretenimiento en audio, te invita a disfrutar del verano en compañía de la mejor selección de audiolibros pensados para acompañarte en cada momento.

Según el último estudio de NielsenIQ para Audible.es, 9,7 millones de personas en España han escuchado un audiolibro en el último año. El 64% considera que escuchar audiolibros es una forma de leer cuando tiene las manos u ojos ocupados, y un 63% indica que les ayuda a evitar la fatiga visual provocada por las pantallas.

Audible.es propone una selección de títulos especialmente pensados para que cada momento de las vacaciones tenga su propio sonido. La flexibilidad de los audiolibros hace que un 17% los consuma mientras conduce, por lo que para aquellos a los que les espera un viaje largo en coche hasta la playa, Audible.es ofrece Olvidado Rey Gudú de Ana María Matute. Esta versión dramatizada de su novela más ambiciosa está llena de magia, personajes inolvidables y paisajes fantásticos.

Por otro lado, un 18% prefiere escucharlos mientras camina. Aquellos que aprovechan el buen tiempo para hacer una ruta por el campo pueden encontrar en Reto 21 días antiestrés, narrado por el propio autor, Oliver Oliva. Se trata de una escucha tranquila, con meditaciones guiadas y reflexiones que ayudan a bajar el ritmo.

Un 63% realiza esta escucha en casa, especialmente mientras realiza tareas del hogar (53%). Así pues si en lugar de hacer una ruta, te decantas por otro deporte extremo como es hacer la maleta a 40 grados, Hábitos para ser feliz, del Dr. Tim Sharp, puede ayudarte a cambiar el chip antes de salir de casa y empezar las vacaciones con buen pie.

Pero si en tu caso ya has llegado a la playa y estás tumbado en la toalla bajo el sol, Dungeon Crawler Carl de Matt Dinniman, es la opción perfecta para desconectar. Una historia llena de humor, acción y un reality show galáctico donde todo puede pasar. Acompaña a Carl (y a la gata de su ex, con la voz de la actriz Ana Fernández) por una mazmorra llena de trampas y monstruos sin moverte de tu sitio.

Para los que acaban de volver de la piscina, han comido y se han tirado en la cama con el ventilador apuntando directamente a la cara, El ladrón de miedos, de Luis David Pérez, es un thriller que mantiene la tensión incluso haciendo la digestión.

Y si ya te has levantado y estás llenando tu vaso de café de hielos, Historias íntimas, de Ángeles Oliva y Toña Medina, es ideal para ese rato de calma, relatos breves y apasionados para disfrutar como un buen café, sin prisa.