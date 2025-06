Balance de temporada, Antena 3 se impone de esta manera a Telecinco y La 1

Atresmedia y su cadena principal, Antena 3, reinan en la televisión por cuarta temporada consecutiva, ciclo anual que se cierra mañan lunes. Mientras, La 1 y Telecinco, con csus costosas inversiones se han peleado por el segundo puesto y apurando los dos dígitos.

Se acaba así el curso televisivo y con el final también llegan las notas a la pequeña pantalla. Poco, por no decir nada, ha cambiado respecto a la pasada temporada. La superioridad de Atresmedia (26,3%) y Antena 3 (12,7%) es tan grande, que en cualquier parámetro en el que se enfoque un análisis de audiencias ahí aparecen victoriosos los de San Sebastián de los Reyes. Su CEO, Javier Bardají, aparece como gran capitán de este exitoso transatlántico.

Antena 3 suma así ya cuatro temporadas consecutivas como la cadena más vista de España. Y lo hace con una rotundidad que asusta: es la cadena líder en el 85% de los días, obtiene el 90% de los minutos de oro y logra el 82% de las 500 emisiones más vistas.

Un liderazgo que se ancla y se explica en su parrilla diaria. La cadena de Atresmedia reina desde la franja de la mañana hasta la del prime time. Es decir, desde que los espectadores españoles se levantan y desayunan hasta que se van a acostar. Una parrilla variada conformada por magacines, informativos, concursos, series españolas, ficción de fuera, cine, talents shows… Y El Hormiguero, el espacio más visto, la joya de la corona.

Pablo Motos en su entrevista con Miguel Ángel Revilla días atrás en 'El Hormiguero' / Atresmedia

El Hormiguero ha vivido este curso uno de sus mayores retos. No por toparse con un duro hueso de roer, como ha podido ser La Revuelta, sino por ser esta el arma arrojadiza en una campaña para mermar el éxito del programa de Pablo Motos que iba mucho más allá de una simple disputa televisiva. Pero calibraron mal la grandeza del programa de Antena 3. El espacio de Pablo Motos se ha mostrado como una apisonadora que ha terminado arrasando a La Revuelta y a cuantos rivales ha tenido enfrente. Mes tras mes se ha coronado como el programa más visto de la televisión.

Y con los programas más vistos, las series más vistas (Sueños de libertad, a diario) y, por supuesto, con unos informativos que acumulan prácticamente más audiencia que los de La 1 y Telecinco juntos, Antena 3 puede irse tranquila de vacaciones. No solo ha hecho los deberes sino que tiene una estructura sólida como para pensar que este liderazgo es aún más perdurable en el tiempo.

Entre sus rivales más directos, La 1 y Telecinco ha tenido una temporada aciaga de intentos. En el caso de Mediaset y su canal principal se cierra otro curso negro. Con un 9,6%, Telecinco registra la peor temporada de su historia. Ya parece lejana aquella salida por la puerta de atrás de Paolo Vasile, asumiendo que su modelo televisivo ya había caducado y con una Antena 3 que se consolidaba en lo más alto. Sin embargo, pasan los años y los nuevos tampoco parecen saber cómo sacar a la cadena de la crisis, con unos informativos hundidos y con un cúmulo de fracasos entre las nuevas apuestas muy preocupante. Tan solo marcas de antaño como Supervivientes, La Isla de las Tentaciones o El programa de AR, que en la mañana sí funciona tras intentarlo por la tarde, sirven para aferrarse a la esperanza de que quizá el próximo curso se pueda revertir esta tendencia a la baja.

Anita Williams y Montoya aguardan el test de embarazo en 'Supervivientes'

Y en TVE la temporada ha sido de todo menos tranquila. Entre el quilombo político, con un forzado consejo de administración de control total del Gobierno y sus socios, y el sainete ha transcurrido un curso televisivo en el que la cadena pública se anota un tibio 10,4%. Una leve subida con respecto al año anterior que tan solo se explica por el enorme gasto en eventos deportivos (Eurocopa, Copa del Rey, Nations League) que “dopan” el dato real de audiencia. Maltrato crónico a la ficción, un sinfín de programas que se han estampado en audiencia, como la pesadilla de La familia de la tele, y unos Telediarios que pelean a la baja con los de Telecinco, a años luz de los de Antena 3. Como alegrías para La 1, The Floor, MasterChef, la reestructuración de Mañaneros y la incombustible La Promesa que, aunque ha experimentado bajón, se mostrado fuerte y capaz de aguantar todas las perrerías que le han hecho a nivel de programación. Con La Revuelta es posible que haya en TVE un sentimiento agridulce: de lo que pudo ser al principio de curso a lo que es ya. No es que el programa de Broncano ande mal, simplemente se ha quedado en tierra de nadie, siendo superado muchos días no solo por El Hormiguero, sino también por los contenios de Telecinco.

Concursantes del formato 'The Floor'

Y entre las otras cadenas, tampoco mucho cambio. Cuatro mejora algo, pero es insuficiente para alcanzar a laSexta (6,6%), que crece y anota su mejor temporada en 4 años logrando imponerse a Cuatro por 12º curso consecutivo.

El curso se cierra, por tanto, con pocas novedades y con la sensación de que lo que viene será más de lo mismo. Mucho tendrán que cambiar y arriesgar La 1 y Telecinco si quieren asaltar el trono de Antena 3 que recoge ahora el buen hacer de años atrás. Y es que, en la televisión, como en otros muchos ámbitos, el éxito duradero solo puede llegar por tendencia al alza después de mucho trabajo y esfuerzo.