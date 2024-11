Belén Esteban se deshace de su fábrica de gazpacho

Año y medio después de caer Sálvame de la parrilla de Telecinco su colaboradora más estelar, Belén Esteban, sigue acaparando interés allá donde va, aupando así al contenido diario donde ahora aparece, Ni que fuéramos Shhh, en el canal Ten. Tras su dupla por La Revuelta y El Hormiguero, con su regreso a Antena 3 al cabo de casi veinte años, Belén apareció este fin de semana en Col.lapse, programa de la noche de los sábados en TV3 conducido por Ricard Ustrell, formato que recibirá en esta semana el premio Ondas. La presencia de la que fuera invitada imprescindble en Telecinco originó polémica entre los espectadores catalanes pero como siempre, allá donde va, la de San Blas genera titulares e interés.

Su drogadicción años atrás, junto a malas compañías que se quedaron por el camino, es el testimonio más importante que aporta Belén Esteban en esta gira de entrevistas. Hace doce años tocó fondo, cuando en lo audiovisual estaba en lo alto y era llamada "princesa del pueblo". Su familia y sus jefes en la productora La Fábrica de la Tele (entre ellos Carlota Corredera) fueron fundamentales para salvar esta bajada a los infiernos de la adicción, que superó con esfuerzo y cariño.

Belén también habló de sus negocios alimentarios revelando con sorpresa que se ha desligado de la compañía de gazpacho que elaboraba su marca. Ha justificado que dejaba poco margen este negocio y que los agricultores y productores eran los que sacaban menos ganancia frente a los comercios, que disparaban el precio de sus variedades para aprovechar así su marca personal y la expectación creada. Los productos de Belén Esteban eran caros pese a su criterio, ella quería hacer cosas de calidad para el pueblo y el fiero capitalismo no le ha dejado. "Yo quería que mi gazpacho lo comprara todo el mundo", recalca, pero debido a su labor televisiva no podía estar encima de este línea de negocio como hubiera deseado.

Así que ya ha dejado este negocio y también hará lo propio con las patatas fritas. Es hora de plegar velas por el lado de la gastronomía. No ha perdido dinero, termina el año con ganancias, pero no está satisfecha del todo con la experiencia. "Algún día lo retomo". Volverá a los estantes del supermercado en un futuro, con un concepto más meditado, prometió en TV3, tal vez cuando ya no esté en la tele de manera tan activa.

La que fue estrella del corazoneo televisivo agradece a su actual productora, con los mismos jefes, Fabricantes, mantenerle las condiciones de contrato que tenía en su anterior etapa de Mediaset, pero gana menos que en sus buenos tiempos, cuando se movía más dinero en este tipo de programas. Pero le va bien y lo sigue ganando estupendamente, sin aclarar cifras exactas.

Belén estaba en Barcelona este sábado tras haber intervenido en la gala de Los 40 Awards en la capital catalana, donde volvió a hacerse selfies con todos los famosos que le hacía ilusión y a entregar un galardón. Además de encontrarse con el director Juan Antonio Bayona y proponerle hacer la serie sobre su vida que tiene en mente. La princesa no para.