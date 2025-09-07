Bertín Osborne se corta la coleta y se evita así más futuras demandas de paternidad

Bertín Osborne se "ha cortado la coleta", ha confesado a sus compadres Joaquín y Susana Saborido, los conductores del nuevo Emparejados en Antena 3, en la noche de los sábados. A sus 70 años, el cantante y presentador criado en Jerez acumula titulares por su actividad profesional, también por sus deudas amplias con Hacienda y sigue sumando portadas por su vida personal. El hijo tenido por Gabriela Guillén hace ya casi dos, de nombre David, ha participado ya en una portada de ¡Hola! junto a su padre. Ha sido tan complicado el proceso para reconocer la paternidad, decisión a la que fue empujado por personas de su entorno como El Turronero, que finalmente ha incorporado a David a su vida.

En Emparejados Bertín Osborne ha insistido en que se encuentra muy bien soltero, que es su estado ideal dado su carácter. Y en verdad para evitar futuras demandas de paternidad por sus continuos amores, el cantante ya septuagenario ha decidido someterse a una vasectomía. Hunto a su hija mayor Alejandra Ortiz, Bertín Osborne acudía al programa de Antena 3 a pasarlo bien, reaccionar con humor a todas las pruebas (con la presencia invitada de María José Suárez) y a tener protagonismo en el prime time nacional. Este formato de los sábados es una producción de Proamagna, la misma firma que desarrolla El show de Bertín en los viernes de Canal Sur y donde colabora Susana Saborido desde hace tres años. La esposa de Joaquín, en el ambiente distendido de la noche, llamada "jefe" a Bertín, anfitrión del show de la cadena andaluza.

Casado dos veces, primero con Sandra Domecq, con quien tuvo cuatro hijos (uno de ellos fallecido al mes de nacer), y luego con la venezolana Fabiola Martínez, con quien tiene dos hijos, Norberto (Kike) y Carlos, Bertín no volverá a pasar por el juzgado para contraer matrimonio, tal como insistía en Emparejados. Su séptimo hijo, David, nacido el 31 de diciembre de 2023, fue fruto de una breve relación con Gabriela Guillén y marcó un nuevo capítulo en su vida que notenía previsto. Tras una prueba de paternidad en febrero de este año, reconoció al pequeño.

Anteriormente se enfrentó a las acusaciones de Chabeli Navarro en 2023, quien afirmó que Bertín la convenció de abortar tras un embarazo alegando una vasectomía previa y que resultó ser falsa en ese momento. Según lo confesado en Antena 3, el jerezano habría tomado la decisión en firme y así se evita más contratiempos de demandas. "Me lo estoy pasando bien sin pareja, estoy muy relajadito", aseguró.

Esa vasectomía le había dejado un efecto secundario, a juicio de él, ya que el "chorro del pipí" le sale ahora ladeado. El médico que le ha atendido observa que sería un problema temporal. Alejandra, cómplice con su padre y que animó en todo momento el programa de este sábado, se tapó la cara en un gesto que sumaba vergüenza y risa.