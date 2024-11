'Chacal', Eddie Redmyne y su francotirador a sueldo con Úrsula Corberó brillan en Londres

Eddie Redmayne se mete en la piel del francotirador de Frederick Forsyth en la revisión que llega a SkyShowtime Chacal ha pasado de ser el francotirador que tenía en el objetivo al presidente francés De Gaulle, en la novela de Frederick Forsyth de 1971 y su adaptación al cine en 1973, a ser el terror de la policía internacional por poner en jaque al presidente populista alemán de extrema derecha.

Eddie Redmayne (La teoria del todo) releva a Edward Fox en este implacable papel. Un frío asesino a sueldo que tiene una doble vida en España, feliz junto a su esposa, que interpreta Úrsula Corber, óque ha dado el salto internacional desde el fenómeno de La casa de papel.

Ambos intérpretes brillaron en la premiere celebrada en Londres para presentar esta serie que llega el 7 de noviembre a la plataforma SkyShowtime (que también está integrada en Movistar Plus ). Este thriller, con una primera temporada de diez episodios, es uno de los títulos esperados de un mes lleno de series.

Eddie Redmayne y Laschana Lynch en la presentacón de la serie 'Chacal'

El misterioso personaje de Chacal está perseguido por el MI6 y su investigadora, Bianca, está interpretado por Lashana Lynch, experta en balística y grupos paramilitares, y que ha de hacerse con los servicios de quien sabe cómo funciona la sofisticada arma del francotirador, capaz de acertar casi a 4 kilómetros de distancia. A su vez hay una guerra tecnológica entre países y altos empresarios.

The Day of the Jackal, el nombre en versión original de este Chacal de SkyShowtime, es una superproducción británica dirigida por Brian Kirk, uno de los cineastas que trabajó en los episodios de Juegos de Tronos, y producida por Roman Bennett (Topboy), que deseaban convertir a la agente militar en una mujer con sus preocupaciones famiiares, alejada del arquetipo Bond que impregna la intro de esta serie de Sky. En EEUU se ofrecerá en la plataforma Peacock, de la NBC.

Úrsula Corberó y Eddie Redmayne en el 'photocall' de 'Chacal' / SkyShowtime

Lynch interpreta a una experta en armas que tiene que atender a su país y también a su cotidiano entorno doméstico.

Algo parecido a lo que envuelve al protagonista implacable a cargo de Redmayne , tan glacial como metódico, un reto de interpretación para el poliédrico actor. La serie se ha grabado en Croacia, Hungría, Austria, además de Reino Unido, en un recorrido internacional con los encargos del francotirador de tanta sangre fía y este juego del gato y ratón que centra las tramas de acción.

Úrsula Corberó es Nuria, la alegre esposa española que refugia a un inquieto marido, una relación que irá evolucionando con los episodios.