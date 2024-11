La contraprogramación entre La 1 y el canal 24 Horas

No se entiende bien que dos programas del mismo grupo se contraprogramen. Yque además sean de una cadena pública, donde hay que primar la eficiencia y la lógica. Y, efectivamente, el espacio de debate 59 segundos, presentado por Gemma Nierga, y La noche en 24, moderado por Xabier Fortes, se contraprograman: coinciden en contenidos durante la mayor franja de tiempo de emisión en el que coinciden en los jueves.

Me he tomado la molestia de cotejarlo, visionando en paralelo, estas pasadas noches, ambos espacios. En un principio el formato que modera Gemma Nierga adelanta unas previsiones con un tema estrella para abordar cada noche, pero no es menos cierto que a este se antepone la actualidad política de la semana y de la jornada. Que es justamente la que abordan los tertulianos invitados por Fortes a su mesa.

Ahí sí coindicen, en muchas ocasiones al milímetro, ambos programas de TVE, uno en la generalista y el otro en la cadena puramente informativa. Como si ambos espacios estuviesen mirándose de reojo, puesto que hay que tener en cuenta que los dos se emiten en directo en ese jueves por la noche.

Aunque debemos tener en cuenta un detalle nada banal. Mientras el contenido de La noche en 24 se realiza íntegramente como una producción propia de TVE, con personal propio de Torrespaña, 59 segundos es un encargo a una productora privada, Globomedia (The Mediapro Studio). Dicho con más claridad: los 120 minutos de este formato asignado a terceros salen a la televisión pública más caros que los que se realizan sin salir de casa. Parece una obviedad, pero no está de más recordarlo en esas circunstancias.

Aunque el sentido de estas líneas no estriba en dar un tirón de orejas a la dirección de RTVE por el coste de uno u otro espacio, sino por su inoportuna superposición. Una contraprogramación innecesaria.

No entendemos a santo de qué se tienen que emitir en La 1 un debate político donde se argumentan y vierten puntos de vista sobre los mismos temas que durante 150 minutos cada noche vertebra su tertulia Xabier Fortes en La noche en 24, uno de los formatos más veteranos y consolidados en un canal especializado y que se recurre en busca de la pura actualidad. Es de todo punto incomprensible esta superposición de contenidos.