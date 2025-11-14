'El cuco de cristal' y el pueblo extremeño donde se desarrolla esta serie de Netflix

Hoy viernes llega a Netflix El cuco de cristal, nueva serie basada en la novela de Javier Castillo. Protagonizada por Catalina Sopelana (El jardinero), Alex García (El inmortal), Itziar Ituño (La casa de papel), Iván Massagué (El hoyo) y Alfons Nieto (El cuerpo en llamas), se trata de la tercera obra del escritor que salta a la plataforma tras el éxito de La chica de nieve y de su secuela, El juego del alma.

Compuesta de seis capítulos, historia autoconclusiva y totalmente independiente de las anteriores series de las novelas de dicho autor, El cuco de cristal es, en palabras de sus protagonistas, un “thriller emocional sobre personajes muy rotos”. Una historia, dirigida por la cineasta sevillana Laura Alvea, que se mueve en distintas líneas temporales y desentraña misteriosas desapariciones que desde hace décadas están teniendo lugar en un pequeño y enigmático pueblo.

El escenario de la historia la diferencia más notable entre la serie y el material original ya que en la exitosa novela la trama se desarrollaba en Steelville, un pueblo ficticio en Missouri, EEUU, mientras que la miniserie de Netflix se ambienta en la localidad cacereña de Hervás, que sirve de escenario para recrear Yesques. Es un pueblo boscoso con una atmósfera densa que alimenta el misterio, “la ambigüedad moral” y esa “oscuridad con esperanza” que ya formaban el “corazón emocional” de la novela, afirma el autor.

La protagonista es Clara Merlo, joven residente de medicina que sufre un infarto inesperado y recibe un trasplante de corazón que le salva la vida, despertando en ella una curiosidad irresistible por conocer al inquietante donante. En su pueblo natal entrelaza un laberinto de tragedias familiares ocultas durante décadas.

Sopelana, que encarna a Clara, la protagonista de la trama que transcurre en el año 2023, reconoce que afrontó con “responsabilidad y presión” pero, matiza, “de la buena”.

“Hay una especie de tensión cuando le pones cara a un personaje que tanta gente ha leído”, asegura la actriz que insiste en que “estar a la altura de un libro que tanta gente ha amado” es un reto importante.

“Yo pensaba mucho en los lectores, en cómo se habían imaginado a Clara..“, recuerda Sopelana que asegura que “toda esa presión” se vio “muy contrarrestada con el equipo, con ver quién estaba al mando de esto”.

“Ver que ya se había hecho una adaptación de un libro que yo había visto y había devorado como La chica de nieve, a mí me dio mucha tranquilidad”, explica.

“Es lo que decía Cata, el hecho de que tanta gente ya se haya imaginado a ese personaje leyendo la novela hace que quieras estar a la altura del imaginario de la gente y del espectador, pero bueno, ya veremos cómo llega y cómo lo disfrutan”, dice Nieto que asegura que también devoró el libro de Castillo.

“Yo no me he leído el libro, ya se lo han leído dos millones y medio de personas, ¿no?”, confiesa con humor Massagué que quiso hacer hincapié en el trabajo de la directora y de todo el equipo sobre el terreno para crear algo que no tiene por qué responder a “la presión de la gente que se ha leído el libro del personaje que tú vas a hacer”.