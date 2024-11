Las definiciones asequibles con la que Nacho Mangut ha sido eliminado de 'Pasapalabra'

El concursante extremeño Nacho Mangut dijo adiós a Pasapalabra el pasado 31 de octubre ante Alberto, el participante que le ha relevado en los duelos con Manu Pascual. Tras 59 programas en su regreso al formato de Robero Leal en Antena 3, el de Badajoz decía adiós al presentador sevillano, que se estrenó en el concurso en su regreso a la cadena con Mangut entre los que estrenaban plató en la pandemia sin publico. En aquella ocasión estuvo 79 tardes en pugna con Pablo Díaz que a la postre conseguiría el bote.

Mangut es uno de los super-concursantes de Pasapalabra, expertos del diccionario y ya habituados al plató y a los nervios del rosco. En esta segunda andadura en Antena 3 este concursante ha acopiado 44.400 euros en premios por haber quedado mejor en el duelo final. El propio jugador ha recordado en redes que es la mejor media en la historia de este concurso y se defiende así de las críticas que ha recibido en redes a lo largo de estas semanas por presunto favoritismo y otras injustas acusaciones que no ha querido que le afectaran. Los concursantes de Pasapalabra se enfrentan en las redes no sólo a lo que responden en el plató sino también a maliciosas interpretaciones, y a haters habituales que han de arrastrar todos los que son popuares en la televisión. Con su eliminación afloraron más mensajes contra él, un acoso que ha denunciado en su propio perfil en X.

Alberto Rodríguez, zamorano y trabajador del sector ferroviario, le derrotó el pasado jueves en Pasapalabra, tras una prueba en la silla azul en la que Mangut vivió con cierta presión de verse eliminado. Tuvo dos fallos mientras que su rival mantuvo la tranquilidad y dejó el marcador a cero para pasar así a ser uno de los duelistas.

Nacho Mangut tuvo dos fallos que eran palabras asequibles para alguien con tanta experiencia en el programa. Estas fueron las dos palabras con la letra A que falló:

-Unión o mezcla de cosas de naturaleza contraria o distinta.

-Pez comestible parecido al bacalao, de lomo generalmente verdoso, que habita en el Atlántico.

Soluciones, abajo:

Roberto Leal ante la pantalla del especial número 1.000 / Atresmedia

En el primer caso la solución era "Amalgama" (Mangut dijo "Antagonía). En el segundo, el pez en cuestión es el Abadejo.

El participantes extremeño se ha marchado desencatado no de poder seguir más adelante junto a Manu Pascual. "Más no he podido estudiar y me da pena no poder demostrarlo", ha admitido con cierta nostalgia.