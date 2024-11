Una despedida con sabor agridulce para los Mozos de Arousa en ‘Reacción en cadena’

Raúl, Borjamina y Bruno, los componentes de los Mozos de Arousa, han hecho historia en Reacción en cadena. El trío de concursantes, que ha pulverizado todos los récords del concurso de Mediaset, tendrá su último baile en una doble entrega de Reacción en cadena este lunes 25 de noviembre. La primera de ellas, en la que se repasará su historia, será a las 20:00 horas, mientras que la segunda llegará en el prime time de Telecinco, a las 22:50 horas.

Los concursantes, que acumulan en su poder un premio de más de 2,6 millones de euros, han exhibido su carisma, chispa, complicidad y un amplio conocimiento de las palabras durante más de 400 programas. Sin duda, un fenómeno televisivo que pondrá el broche de oro a su histórica participación en el formato conducido por Ion Aramendi.

En la primera entrega, en el horario habitual del concurso, a las 20:00 horas, se analizará desde diferentes puntos de vista cómo ha ido creciendo la figura del trío de concursantes más famoso de la televisión de los últimos años hasta alcanzar la categoría de un fenómeno que traspasa las barreras de la propia pantalla.

El programa revelará detalles de la vida y la trayectoria de los tres jóvenes de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) a través de los testimonios de su entorno más cercano, abordará junto a ellos cómo les ha cambiado la vida en este tiempo y repasará las situaciones y los momentos más divertidos y emocionantes que han protagonizado durante el año y medio que han permanecido en el concurso de Mediaset.

A continuación de la primera entrega, en prime time, Telecinco emitirá la última participación de los Mozos de Arousa en Reacción en cadena. Desde su debut el pasado 25 de mayo de 2023, Raúl, Borjamina y Bruno han ido forjando su leyenda a golpe de récord. En más de 400 participaciones consecutivas, han conseguido un premio que supera los 2,6 millones de euros tras resolver cerca de 6.000 palabras en la prueba más decisiva del concurso, Complicidad ganadora. Además, han afrontado más de 400 veces a La última palabra, contando con la mejor marca histórica con 17 aciertos en 60 segundos en la prueba de Complicidad ganadora.

Otros de sus hitos en el programa son el haber jugado por un premio de 163.000 euros en una única entrega, que pone en juego a diario más de 150.000 euros. Los Mozos de Arousa han conseguido en un único programa la cantidad de 55.000 euros.

Su brillante participación en el programa ha quedado empañada por una decisión tomada por Mediaset que no ha sentado nada bien al trío de concursantes gallegos. En un principio, los Mozos de Arousa junto con Ion Aramendi iban a ser los encargados de presentar las Campanadas de Fin de Año en Telecinco. Borjamina ha ejercido de portavoz del grupo para mostrar su descontento. “No es que nos hubiéramos hecho ilusiones, es que estaba cerrado. Y esto no es ninguna rabieta por no dar las Campanadas, que estaba más que asumido en los últimos días. Es por descubrir que hemos sido engañados, se han reído de nosotros y nos han mentido en nuestra cara para hacer cosas que no queríamos hacer”, ha señalado. Finalmente, Ion Aramendi estará acompañado por Blanca Romero en la Península, mientras que Ángeles Blanco y Ricardo Reyes lo harán desde las Islas Canarias.