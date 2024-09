El día más dramático para TVE en Andalucía, el de las imágenes de la cogida de Paquirri

En 1984 las infraestructuras deficientes y la insuficiente previsión en materia de urgencia condenaron a muerte al diestro gaditano Francisco Rivera Paquirri, que murió desangrado en una ambulancia camino a Córdoba tras la grave cogida sufrida en Pozoblanco. Hace 40 años España, y Andalucía en particular, aún tenía que mejorar y cambiar en muchos aspectos. E incluso el centro territorial de Andalucía estaba capacitado para la demanda de imágenes inmediatas de la tragedia en la plaza pozoalbense. La tragedia de hace 40 años, el 26 de septiembre del 84, fue cubierta a última hora del día en teletipos que se sirvieron radio y prensa y las primeras instantáneas dramáticas las publicaron los periódicos cordobeses. El impacto de aquella cogida fue visto en la sobremesa del 27 de septiembre: TVE Andalucía retrasón incluso media hora su emisión, hasta las 14.30, para ofrecer un especial.

"No, la crónica de la corrida de Pozoblanco no va, no vamos a tener tiempo", fue lo que Pepe Galván, redactor taurino de TVE en Sevilla transmitió al reportero cámara, Antonio Salmoral, en la mañana del festejo. El colaborador no tenía obligación de ir pero se animó a acudir a la población al norte de la capital cordobesa para probar su nueva cámara particular, un equipo móvil de VHS que había adquirido días antes (una cámara así rondaba las 200.000 pesetas de entonces, al cambio actual. sería el coste de unos 7.500 euros). En la plaza de Pozoblanco iba a reservar al veterano colaborador unas de las imágenes más espeluznantes de la historia de la televisión en España: la cogida del toro Avispado y la entereza del diestro en la enfermería tras esa accidente que sería mortal.

El cámara Antonio Salmoral en el especial del 27 de septiembre

El colaborador de TVE, con pulso periodístico, siguió con la cámara el trance en unas angustiosas imágenes que ya no pueden difundirse por reclamación judicial de los hijos del fallecida. En ese momento estaba grabando unos instantes críticos, pero sin imaginar que aquella intervención iba a desembocar en la muerte de Paquirri. "Doctor, la cornada es fuerte. Tiene dos trayectorias...", Salmoral se enteró a última hora de ese 26 de septiembre, por el comentario de un paisano que creía estaba de broma, cuando se dirigía al hospital. No imaginaba que fuera a morir en la ambulancia por lo que él llevaba en la cámara las últimas palabras del torero.

No había enlaces para enviar imágenes entre Córdoba y Sevlla por lo que no fue sino a la mañana siguiente cuando Salmoral, tras haber visionado todo el material en su casa, llegaba con la cinta al Paseo de la Palmera sevillano, sede de TVE, de Telesur, eran unos momentos que iban a ser vistos por todo el planeta. Había otra cinta, a cargo de otro reportero, Ángel Delgado, que también estuvo presente en el especial. Llamó a casa a Pepe Galván, temblando, para comentarle lo grabado, como también hizo con el director territorial, Juan Teba, conductor además del informativo.

Juan Teba en la conducción de aquel informativo del 27 de septiembre del 84 sobre la cogida mortal de Paquirri

Los colaboradores de TVE cobraban entonces 1.000 pesetas por pieza muda en los informativos y 1.500 por una sonora, cuando aun incluso se editaban contenidos al cine (al cambio actual sería entre 50 y 65 euros), pero estas imágenes, que solicitaban las cadenas extranjeras, costaban mucho más, como ya había obtenido la catalana TV3.

Antonio Salmoral pidió a cambio que se le hiciera fijo tras estar como colaborador desde 1964 o que se le hiciera un contrato a su hijo. El compromiso con la dirección general de José María Calviño quedó en el aire pero finalmente no hubo contrato. Por todas aquellas imágenes aquel reportero cobró 500.000 pesetas, unos 15.000 euros al cambio actual, pero fue más gratificante recibir el Premio Nacional de Periodismo o el premio Ondas.

Tras media hora en desconexión para Andalucía, el Telediario de las 3 abría con la muerte de Paquirri, como los informativos de todo el mundo. Ocuparía muchisimo más y a día de hoy la figura de Paquirri sigue interesando y su pasado sentimental y su legado familiar sigue copando portadas.