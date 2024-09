El drama de Ángel Llácer, ha debido aprender a andar con una pierna muy afectada por la bacteria

Ángel Llácer ha reaparecido en este fin de semana en la televisión autonómica catalana, TV3, para revelar todo lo que ha padecido desde que contrajo una infección bacteriana en un viaje de ocio en Vietnam el pasado mes de febrero por la que tuvo que ser hospitalizado en tres ocasiones, incluyendo varios días en la UCI. La bacteria devoraba los tejidos y estuvo a punto de perder una pierna, que tiene afectada por la voracidad de microorganismo. Ha debido a aprender a andar, "toda una metáfora" como ha reconocido al programa Col.lapse, para dar una idea de la gravedad de las heridas. Asumió que fallecía en su segundo ingreso en España, en Barcelona, tras haber estado en observación en un hospital madrileño durante diez días en el que fue tratado cuando parecía que la infecciñon había remitido por completo. Llácer, coreógrafo, coach musical y protagonista de obras en vivo, ahora no puede subir escaleras, saltar. El delicado estdo de una de las piernas le obliga a una lenta recuperación en su movilidad. Lo ha comentado todo con mucha emoción. En la intervención quirúrgica en la pierna le aseguraron que "o salía sin la pierna o no salía", sus cuidados de salud a lo largo de todos estos años le permitieron superar el trance.

Ángel Llácer se emociona su entrevista / CCMA

El presidente del jurado de Tu cara me suena, que no pudo estar en la recta final de la temporada, reconoce que cometió el grave error de no seguir las recomendaciones en Vietnam de no tomar agua sin embotellar ni consumir alimentos que no estuvieran debidamente tratados o con potenciales gérmenes. En Tailandia, pocos días después, acudió por primera vez al hospital para ser atendido de una infección intestinal que parecía pasajera. Se agravó al llegar a Madrid, retomando el trabajo de las representaciones, y se convirtió en riesgo mortal al ingresar en la UCI en Barcelona, desde donde se despidió de sus amigos y familiares. La pierna se había hinchado y se temia lo peor. De haber afectado la bactería algún órgano vital la muerte se hubiera precipitado.

Un buen amigo de Llácer, Ricard Ustrell, le entrevistaba en TV3, en un programa, Col.lapse, donde en otras ocasiones derrochaba humor. En esta ocsión tampoco quiso perder su buen tono pero se vio superado por las lágrimas al ir comentando las difíciles vivencias que estuvieron a punto de acabar en un deselance fatal.

"He debido aprender a poner un pie detrás del otro, literalmente. No puedo saltar ni subir escaleras, solo caminar, y lo hago lentamente. Aprender a caminar ha sido toda una metáfora", ha insistido Llácer que tras meses de reposo espera, progresivamente, retomar sus proyectos. Presentará un concurso en TV3 y volverá a Tu cara me suena en la próxima temporada que empezaría a grabarse a finales de año.