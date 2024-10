¿Quién es Elisa Mouliaá, la actriz que ha denunciado a Íñigo Errejón?

Elisa Mouliaá acaba de denunciar en las redes al político de Sumar Íñigo Errejón. Ha saltado a la palestra de inemdiato al "hola, yo soy vícitma de acoso sexual por parte de Íñigo Errejón y quiero denunciarlo". Un tuit escueto que ha sonado atronador tras la dimisión de todos sus cargos del que fuera la persona más próxima al ex líder de Podemos Pablo Iglesias, desde que eran estudiantes. La escritora Cristina Fallarás había publicado la recopilación de testimonios de mujeres que denunciaban al ya ex dirigente como maltratador. Mouliaá ha sido el primer nombre público en levantar el dedo y se atisba que no va a ser el único entre nombres conocidos.

¿Quién es Elisa Mouliaá? Una popular actriz, de apellido de origen cretense, que sobre todo se hizo popular por la serie de acción de TVE Águila Roja, ambientada en el Siglo de Oro. Una ficción de época que puso en primer plano a esta madrileña que tiene ahora 35 años pero que desde 2020 apenas se había prodigado en los medios. Es llamativo ese silencio y esa ausencia durante cuatro años después de más de una década de apariciones incensantes, como actriz y presentadora. En este verano había reaparecido en Zapeando, como había compartido en las redes, pero poco más se había venido sabiendo de quien había sido un rostro nocturno diario en La 1 con un programa de vídeos virales, TVemos, cuando la cadena pública no hallaba un espacio adecuado en el access prime time.

Mouliaá es una bella intérprete unida a otras dos series de RTVE, Olmos y Robles, sobre dos guardias civiles antagonistas (Pepe Viyuela y Rubén Cortada), donde interpretaba precisamente a una jueza. Su última aparición prolongada en la ficción, la serie diaria sobre policías en las tardes de La 1, Servir y proteger. Además de intervenir en distintas películas, formó parte del reparto de la serie de comedia de Antena 3 Buscando el Norte, tras el éxito en el cine de esta historia de jóvenes españoles que emigraban a Alemania; y una curiosa serie de terror en Cuatro, Rabia.

La actriz que ha denunciado a Errejón estudió Psicología y Arte Dramático mientras aprovechaba su trabajo en Águila Roja. Por entonces, en 2011, formó parte del reparto de una producción internacional, Borgia, que en España se emitió en el canal de pago Cosmo.

Elisa Mouliaá, presentadora de 'TVEmos' e Irene en Águila Roja.

La actriz madrileña interpretaba a una espía de los Farnese en el entorno del papa español Alejandro VI.

Este periódico le hizo una entrevista por este trabajo, cuando tenía 21 años, desbordada de tanto trabajo en los platós, encargos que desaparecieron de la mesa un decenio después.

-En Águila Roja usted es la dulce Irene, un rol contrario al de su personaje en Borgia ¿Cómo va a seguir la serie de TVE para usted?

-Mi personaje era menor pero ha ido teniendo una evolución muy lenta. Irene va a tomar las riendas de su vida en Águila Roja, aunque sea aliándose con su pariente, el Cardenal. Pero ella va a terminar rebelándose de todo cuanto sufre. Ya no es tan sumisa...

-¿Ha notado mucha diferencia de una serie española como Águila Roja a una producción de tantos países como Borgia?

-Es una superproducción. La riqueza cultural que genera en el equipo se traslada a la pantalla. Hay profesionales también de Estados Unidos, de Australia. Se aprende mucho.

-¿En qué idioma tuvo que grabarla?

-Durante tres meses tuve que hablar inglés las 24 horas. Los textos de Borgia son en inglés antiguo y me costaba. Me aprendí el guión memorizándolo como un trabalenguas .

-Se grababa en Praga ¿Cómo era el trabajo?

-Intensivo, extenunante, con 14 horas de grabación, en un plató grandísimo, que recrea el palacio o la Capilla Sixtina. Los de producción se levantaban a las 5 mañana y se dormían a las 2. Y así durante ocho meses. Yo intervengo en cinco capítulos de Borgia y los grabé entre febrero y abril de este año.

-¿Cómo es el personaje de Pantasilea?

-Pantasilea es muy distinta a Irene. Es emprendora, muy fuerte. Es una joven española, de una familia humilde, que va a trabajar a Roma buscando un marido rico. Encuentra a Julia Farnese que le propone trabajar como espía dentro de la casa de los Borgia. Allí conoce al cardenal César y se enamora perdidamente de él. Se convierte en dama de honor de Lucrecia, terminan siendo muy amigas y ella le cuenta todos sus secretos. Pero Pantasilea la va a tener que tradicionar...

-¿Formaban pandilla los actores españoles que coincidían en el rodaje?

-Sí, nos íbamos a cenar juntos. En Borgia también aparece Nicolás Belmonte, que es un príncipe turco; y Nacho Aldeguer, de Cuéntame, con el que además coincido en un montaje teatral ahora. Eran geniales Assumpta Serna y su marido. Scot. Con quien me hice muy amiga fue con Isolda Dychauk, la actriz que intrepreta a Lucrecia.

-¿Cómo alternaba las series Águila Roja y Borgia?

-Me pasé esos meses entre Praga y Madrid. Entre hoteles y aviones. Si trabajas de actor sabes que tienes que aprovechar, y sufrir, esas rachas en que trabajas mucho. Te puedes llevar meses.

-Estos dos trabajos más notorios son de series de época.

-Y me parecen más gratificantes que hacer una serie que se desarrolle en nuestro tiempo.