La emoción de Sergio Peris-Mencheta tras la muerte de su amiga Verónica Echegui, en su recuerdo

El actor Sergio Peris-Mencheta, que superó una leucemia diagnosticada en 2018 y que ha retomado su carrera con nuevos proyectos, acaba de compartir una emotiva reflexión sobre Verónica Echegui. La actriz madrileña fallecía a los 42 años el pasado 25 de agosto en el Hospital 12 de Octubre de Madrid tras meses de tratamiento contra un cáncer renal. A lo largo de esos meses de enfermedad la actriz solo había compartido con su entorno cercano la dolorosa noticia. La intérprete que se diera a conocer con Yo soy la Juani, en 2006, de Bigas Luna, dejó consternado a todo el país con su fallecimiento. Acumuló una filmografía de más de 40 títulos t debutó como directora con el cortometraje Tótem Loba, en 2021, que recibió el Goya en esta categoría.

El último trabajo de Echegui fue la serie de comedia negra A muerte, estrenada en Atresplayer el pasado febrero y que exploraba el sentido de la vida a través de unas vivencias que ella estaba experimentando en la realidad, con el miedo a la enfermedad más acusado que el miedo a la muerte en sí.

Peris-Mencheta ha colgado un post en Instagram con una fotografía que captó de Echegui hace unos años en Los Ángeles. La actriz aparece con los ojos cerrados, inspirándose de la luz y el aire de la brisa californiana.

"Me he encontrado esta foto que le robé hace unos años en Los Ángeles. Y es que llevo días teniendo muy presente a Vero. Despierto, en sueños y en el duermevela. Y me vienen los recuerdos de ella siempre riendo, siempre con la risa por bandera. Como si hubiera venido a este mundo solo a recordar de qué iba esto de vivir, y a reírse un poco de la seriedad, de las preocupaciones, de los estreses… como si con sus ojos telescópicos ya supiera más que ninguno que sólo estamos de paso", ha expresado el actor.

"Sí, la Echegui era el paradigma de las ganas de vivir sin cortapisas. A cada instante. Como si fuera su seña de identidad. Como si descubriera una juguetería o un parque de atracciones en cada momento. Como si no tuviera tiempo que perder en conversaciones de ascensor… no me la imagino en un ascensor teniendo una conversación de ascensor. Me la imagino entrando a saco siempre", la recuerda. "Con ella siempre se rompía la rutina, y aparecía la vida, carajo. Era una sorpresa continua. Con ella se escacharraba lo ordinario. Como si hubiera venido a este mundo a exprimir al máximo los 40 años que iba a vivir. Como si su ser superior ya supiera que sería una estrella fugaz, y le planteara un all-in a cada instante, por cotidiano que fuese. Como si hubiera encarnado para darnos una lección a todos de cómo se debe vivir una vida", reflexiones Peris-Mencheta, con la emoción de tantos compañeros, amigos y admiradores, que se han asomado al post compartido por un intérprete que también ha quedado marcado por la experiencia de la grave enfermedad.