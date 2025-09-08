España plantea abiertamente marcharse de Eurovisión por la participación de Israel

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha afirmado este lunes que la participación de una delegación española en la próxima edición de Eurovisión "es una decisión de RTVE", pero que "si Israel participa y no logramos expulsarla, habrá que adoptar medidas" para no "normalizar" la presencia de este país en foros internacionales.

El ministro ha respondido así a la pregunta que se le ha dirigido durante su participación en La Hora de La 1 ante la determinación de Eslovenia de renunciar a tomar parte de la próxima edición del festival si Israel forma parte de la misma, una posición que también Países Bajos, Eslovenia o Islandia están valorando.

"Nosotros solicitamos en su día la expulsión de Israel de Eurovisión. Lo dijimos entonces, lo dijo también creo que el presidente del Gobierno", ha señalado Urtasun en primer lugar.

Ha recordado entonces que la presencia de RTVE en nombre de España recae en todo caso en la propia corporación pública, para añadir inmediatamente después que, "si Israel participa y no logramos expulsarla, pues habrá que adoptar medidas como la que usted menciona".

"No creo que podamos normalizar la participación de Israel en los foros internacionales como si nada ocurriera y es por ello que celebro las protestas que está habiendo en la Vuelta a España", ha dicho, antes de argumentar que en ambas competiciones "hay una cierta representación del país".