Los estrenos de series en agosto que hay que ver: 'MIércoles', 'Eyes of Wakanda...'

El estreno de la segunda temporada de Miércoles, en Netflix, es el más esperado en el mundo de las series en el mes de agosto. Y eso que solo llega la primera parte. La segunda, en septiembre. Pero hay otras producciones que pueden provocar el interés de los espectadores, como Alien: Planeta Tierra.

-El gran guerrero. 1 de agosto Apple TV. Serie histórica protagonizada y creada por Jason Momoa, que se desarrolla en las islas de Hawai y que está basada en hechos reales. En nueve episodios cuenta la historia del guerrero Ka’iana cuando intenta unir las islas antes de la colonización occidental, a finales del siglo XVIII.

-Miércoles. 6 de agosto. Netflix. Tras el éxito de la primera temporada, que se convirtió en la serie en inglés más vista en Netflix con 252 millones de visionados, solo superada por la surcoreana El juego del calamar, con 265,2 millones, regresa casi tres años después la serie derivada de La Familia Addams, la famosa comedia televisiva de los sesenta posteriormente adaptada al cine. De nuevo con Tim Burton como director y productor ejecutivo, la segunda y esperadísima entrega se centra en cómo Miércoles (Jenna Ortega) tratará de evitar a toda cosa la muerte de su amiga Enid.

-Eyes of Wakanda. 6 de agosto Disney +. Wakanda, el hogar de Black Panther, centra esta serie de animación de los estudios Marvel que sigue las aventuras de los guerreros Hatut Zaraze alrededor del mundo en busca del vibranium, el material del que está hecho el escudo del Capitán América o el traje de Black Panther. Forma parte de la sexta fase del Universo Marvel, que comenzó con la nueva Los 4 Fantásticos.

-Outlander: Blood of My Blood. 9 agosto. Movistar Plus +. Precuela de la exitosa serie basada en las novelas de Diana Gabaldon, es la historia de amor de los padres de Jamie Fraser, Ellen y Brian . Y de Julia Moriston y Henry Beauchamp. Dos parejas que transitarán desde los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial hasta las Tierras Altas de la Escocia del siglo XVIII.

-Alien: planeta Tierra. 13 de agosto Disney +. Una precuela de la saga cinematográfica de Alien, que se sitúa en el año 2120, poco antes de los acontecimiento narrados en la película de 1979 protagonizada por Sigourney Weaver. La serie cuenta cómo una misteriosa nave se estrella contra la Tierra y un grupo de soldados liderados por el primer prototipo híbrido,r obots humanoides dotados de consciencia humana, descubren una gran amenaza para el planeta.

-Butterfly. 13 agosto. Prime Video. Daniel Dae Kim (Perdidos) es el protagonista de esta historia sobre un agente de inteligencia de EEUU que se esconde en Corea del Sur y se convierte en el objetivo de Rebecca, una joven asesina, y de Caddis, la siniestra organización para la que trabaja.

-Long Story Short. 22 agosto. Netflix. Comedia animada del creador de BoJack Horseman. Es la historia de la familia Schwooper a lo largo del tiempo.