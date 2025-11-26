El ex marido de Maribel Villaplana comparte de nuevo el vídeo de la tarde de la dana, "Aterrorizados"

El periodista valenciano Xavier Carrau, ex pareja de la comunicadora Maribel Vilaplana, ha desvelado este miércoles en la red social X detalles inéditos sobre la difusión temprana de imágenes de la catástrofe de la Dana en la Comunitat Valenciana en la tarde del 29 de octubre del pasado año. En un mensaje dirigido a sus seguidores, Carrau ha precisado que, a las 19.07 horas del 29 de octubre, momento crítico de la riada que causó 229 muertes y daños por miles de millones de euros, compartía en whatsapp en su círculo familiar y de amigos un vídeo mostrando la crecida del barranco del Poyo. Unas imágenes que generaron una respuessta de asombro y horror entre sus allegados. A esa hora el vídeo pudo ser visto por Vilaplana. Ese vídeo se compartió entre el prolongado almuerzo de la periodista y el presidente valenciano, Carlos Mazón, y la recogida del vehículo en el párking, que fue posterior.

El dato compartido ahora por Carrau se produce a en pleno escrutinio judicial de la gestión de la emergencia por parte del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y refuerza las dudas sobre la accesibilidad a información visual en tiempo real durante las horas clave de la tragedia.

Carrau, redactor del canal público À Punt, dirección que habría sido ofrecida a Vilaplana por Mazón en aquel fatídico día, ha compartido de nuevo el vídeo en cuestión, grabado desde el barranco del Poyo, riada que devastó localidades como Paiporta, zona cero de la tragedia.

"19:07 Compartimos en chat familiar este video. Todos respondemos al minuto aterrorizados", ha escrito el periodista, subrayando la rapidez con la que la grabación provocó reacciones de pánico colectivo en su entorno privado.

Este testimonio personal se suma a evidencias previas de que, en paralelo, otro vídeo sobre la situación en Utiel circulaba a las 17:40 horas en un grupo familiar de Vilaplana, quien respondió con un simple emoticono de sorpresa. El contexto de esta divulgación es especialmente sensible: el 29 de octubre de 2024, fecha de la gota fría que convirtió Valencia en zona de desastre declarado, Mazón compartió una prolongada comida en el restaurante El Ventorro, en el centro de Valencia, con Vilaplana, Según el testimonio de Vilaplana ante la jueza instructora del caso el pasado 3 de noviembre, ambos abandonaron el establecimiento alrededor de las 18:57 horas, momento en que la crisis ya había escalado con el Cecopi, el centro de coordinación operativa, en alerta máxima y lluvias torrenciales que superaban los 500 litros por metro cuadrado en apenas horas.

La pareja, según su declaración, se dirigió entonces a la plaza de Tetuán, adyacente al aparcamiento Glorieta-Paz, donde Vilaplana había estacionado su vehículo, y permanecieron conversando en la vía pública, recogiéndolo a las 19.47, según el momento en que la comunicadora pagó el ticket, tal como ha recogido la investigación. Esta secuencia temporal choca con la revelación de Carrau, ya que a las 19.07, justo cuando el vídeo del Poyo llegaba a su chat familiar, Mazón entraba en uno de los 37 minutos de "desconexión" que han centrado las críticas y la investigación judicial: entre las 18:57 y las 19:34 horas, el presidente no respondió a comunicaciones clave, incluyendo una llamada de la consellera de Justicia, Salomé Pradas, a las 19.10, en la que la dirigente intentaba alertarle sobre el envío inminente del sistema Es Alert, el mecanismo oficial de notificaciones masivas a la población que estaba retrasándose de forma decisiva ante la gravedad de los acontecimientos.