El fallecido Jimmy Shaw y el capítulo de 'La que se avecina' donde descubrimos a su histérico yanqui

Este sábado por la noche se supo del fallecimiento del actor estadounidense Jimmy Shaw, radicado en España desde el año 2000 y que era popular por sus apariciones en series como Cuéntame cómo pasó o Águila Roja. Su papel más conocido fue el del Matthew en La que se avecina, cuñado de Judith Becker, y que desde su afortunado debut en la serie se convirtió en personaje episódico y no pudo cumplir el deseo de instalarse como una aparición recurrente en la ficción de Mirador de Montepinar.

De hecho Shaw podía presumir que su debut en la serie se ha convertido en el segundo capítulo más valorado en las 16 temporadas de La que se avecina. Su primera aparición fue en el penúltimo capítulo de la cuarta temporada. Un project leader, una hermana insoportable y un delantero pichichi es el episodio valorado con un 8,3 en Imdb. En esta entrega de hora y media Judith (Cristina Castaño, amiga personal de Shaw) va a recibir la visita de su hermana, siempre muy competitiva con ella. Decida ocultar a Enrique Pastor (José Luis Gil) como su pareja por lo que contrata al gigoló que encarna Miguel de Miguel. Judith intenta sorprender así a su hermana y a su excéntrico marido, Matthew, un estadounidense que tira las sillas en cuanto se habla de algo que le incomoda. Se desata cuando ve la comida prevista en la velada, una barbacoa, ya que es vegetariano, recordando a un hermano. También se pone histérico por la memoria de otra hermano cuando Judith habla de la guerra de Iraq.

El papel de Shaw provoca carcajadas y de ahí la valoración del episodio. Los creadores de la serie, Alberto y Laura Caballero, que recordaban con emoción este fin de semana el carácter de Shaw, quisieron contar con Matthew en la quinta temporada, que reaparecía divorciado, acudiendo a la casa de Judith para convivir con ella mientras fastidia la labor de Enrique Pastor como concejal.

Estaba previsto que el delirante personaje yanqui, con sus problemas para colocar el género en las palabras en español, se quedara en el edificio de cara a la sexta temporada, pero no pudo ser.

El visionado exento del episodio donde se estrena Jimmy en La que se avecina ya es un divertido homenaje al fallecido intérprete. Solo hay un capítulo más valorado por los espectadores de toda la serie, el último de la tercera temporada, Una cabra, cinco leones y un presidente con un pavo en la cabeza, ambientado en la Nochevieja, tiene un 8,8 de nota.