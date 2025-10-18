Fiestas de pijama, brujas y conjuros, en qué consiste 'Rafaela y su loco mundo'

El elenco de 'Rafaela y su loco mundo' en la presentación en el Festival de Sitges

La plataforma Atresplayer ha presentado en el Festival de Sitges una comedia surrealista, y ‘chanante’, de cara al próximo año: Rafaela y su loco mundo. Creada por Aníbal Gómez (presenta los sábados Cuánto, cuánto... en La 1) a partir de su propio libro El alucinante mundo de Rafaella Mozarella, esta producción, dirigida por el propio Gómez junto a Ernesto Sevilla, rinde un homenaje caótico al mundo de la adolescencia en la España de décadas atrás.

Con ocho episodios autoconclusivos de apenas 20 minutos, la ficción llega de la mano de Atresmedia junto a Estela Films, Pólvora Films, Boomerang TV y Tenampa Films.

Aníbal firma el guion con dirección artística de Miguel Junquera y Bárbara Gil y producción ejecutiva Montse García, Arturo Valls, Félix Tusell Sánchez, Carmela Martínez Oliart, Bárbara Castellanos y Jorge Pezzi.

El reparto está encabezado por Ingrid García-Jonsson como la indomable Rafaela, una chica en una familia “altamente funcional”, con madre disfrazada, padre con máquina del tiempo y abuela eterna, que navega por mansiones tenebrosas y fiestas de pijamas junto a sus amigas: Corpus, es decir, Carlos Areces, compañero musical en la vida real de Aníbal que a su vez es Chelo, y Debo, Joaquín Reyes.

Arturo Valls, Carmen Ruiz, Pepa Cortijo, Laura Weissmahr y Luis Callejo completan el elenco con cameos de Esty Quesada, Victoria Martín, Javier Botet o Hidrogenesse.