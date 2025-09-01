¿Por qué hay intermedios en La 1 cuando no tiene que cobrar publicidad?

lgunos espectadores se quejan de que ahora que la televisión pública no tiene publicidad interrumpa sus programas constantemente para lanzar sus autopromociones. Yo lo disculpo y lo veo lógico. La tele pública no tiene quien la defienda, o casi. Es de justicia que deba ser ella misma la que proclame sus ofertas. Eso sí, pondría un límite en las películas. Está feo mancillar el cine en la que es su casa, y la televisión pública lo es. Por lo demás, cada vez que aparece el rótulo de ‘volvemos en 3 minutos’, o en noventa segundos, o cuando sea, no me irrito lo más mínimo, y asisto con agrado al avance de los programas que se avecinan.

Claro que quien les habla es un espectador singular. Recordaré una anécdota de los tiempos de antes de 1986, que es cuando se inició en España la programación matinal. Hasta ese momento por las mañanas no había señal. Excepto unos días señalados en los que la tele nuestra exhibía el catálogo de todos los anuncios de la temporada. Lo hacía por sectores: todos los de detergentes juntos, los de electrodomésticos y así sucesivamente.

A esto se denominaba ‘pase de publicidad para profesionales’. Pues ahí estaba yo a la hora del cierre de la programación, cuando subía el rodillo anunciando la de la jornada siguiente, tomando muy buena nota de cuándo iba a tener lugar uno de estos pases extraordinarios para ponerme delante de la pequeña pantalla a mediodía. Algo que en aquellos tiempos suponía una verdadera excentricidad.

Por eso comprenderán que disculpe las autopromociones que en la actualidad se suceden con más frecuencia de la deseada en nuestra televisión pública. De todos modos, sería una cuestión interesante para haber planteado a la ya ex Defensora de la Audiencia, Rosa Molló, que regresa por cierto a la radio, a las noches de RNE, en esta semana.