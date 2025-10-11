La historia de superación de Miriam y Edu a través de la música

Miriam, la primera historia de esta temporada de 'De seda y hierro', historias de superación en La 2

El programa De seda y hierro regresa a La 2 al mediodía con su séptima temporada con un ciclo de documentales que ponen el foco en las vidas cotidianas de personas que enfrentan desafíos como la discapacidad, la dependencia y la salud mental, siempre desde una perspectiva vital que resalta la resiliencia humana.

Dirigido por Patricia Martínez Marcos de León, el espacio mantiene su vocación de visibilizar realidades diversas mediante testimonios en primera persona y un estilo narrativo honesto y cercano, acompañado por el apoyo de familiares, profesionales y cuidadores.

La primera entrega de la temporada se titula Donde anida la música, que habla de Miriam y Edu, dos figuras unidas por la pasión musical como herramienta de superación. Miriam, con parálisis cerebral desde su nacimiento, relata su infancia en una familia adoptiva y cómo la música, bajo su alias Renata, se erige en un refugio para reivindicar la autenticidad y la salud mental, fusionando estilos en proyectos personales.

Edu, con una discapacidad intelectual del 65% y trastorno del espectro autista, comparte su mundo a través de su colección de discos, su participación en la Fundación A La Par, ensayos con el Coro Abierto de la ORCAM y su título como campeón de golf, narrado desde la mirada de sus padres. En semanas entrantes se hablará de pacientes de cáncer de mama o ancianos autónomos gracias a redes de apoyo.