El impactante momento en el que José Manuel Saborido demuestra que es ciego

José Manuel Saborido, cuñado de Joaquín Sánchez y hermano de Susana Saborido, ha intervenido en Codigo 10. Saborido, concejal en la localidad sevillana de Almensilla, cercana a la localidad donde reside, Bormujos, ha reaparecido este martes en Mediaset, en Cuatro, tras acusar hace dos semanas en De viernes, en Telecinco, de que su hermana había ordenado un asalto a su casa para dañarle. Una dura acusación de la que José Manuel asegura contar con pruebas contundentes que han aparecido en la emisión.

En pleno desarrollo del programa, donde le hacían una amplia entrevista Nacho Abad y David Alemán, Saborido ha querido defenderse de quienes dudaban de su ceugera. Incluso hay quienes decían que le habían visto conducir. El cuñado del ex futbolista, visiblemente alterado, en pleno plató se ha quitado las prótesis oculares para demostrar que perdió por completo los globos en una dolencia degenerativa. La ex, Ana Belén Faura, con la que ha tenido un serio encontronazo tras una fugaz relación, aseguraba que el fingía su ceguera.

La imagen ha sido impactante por la vehemencia con la que Saborido ha querido defenderse de quien cuestionan su forma de proceder.

"Se ha puesto en tela de juicio de que soy ciego", ha protestado. Su ex ha llegado a decir que en realidad veía. "Llevo 31 años ciego", incidía el abogado, que acusa a esa mujer, acompañada de su hermana, de desvalijarle. Aportó este vídeo en el programa. Del resultado de ese forcejeo él fue el detenido por malos tratos. El concejal regresó con su esposa tras esta traumática relación.

Asegura que aquello fue "un asalto", acusando a su hermana Susana de haber sido colaboradora necesaria por no haberse puesto de su parte, José Manuel asegura que fue víctima de un robo en su casa por un montante de 70.000 euros y que Ana Belén se llevó la tarjeta de minusválido para aparcar y que incluso ella la utiliza. En un vídeo la ex grita continuamente el nombre de Susana, hasta que se presentó la Guardia Civil. José Manuel se queja de la ausencia de su hermana en aquel incidente para haberle ayudado y de ponerse del lado de su furibunda ex. L

a esposa de Joaquín ha querido estar totalmente al margen de esta polémica, mientras el hermano "está dolido" y le reprocha de querer dañarle. El padre ha estado mediando para que arreglen este enfrentamiento personal

A continuación en Código 10 el propietario de la casa del asalto, David Rodríguez, acusaba en antena a Saborido de que nunca ha pagado el alquiler previsto y que es un okupa. "Tan legal y tan bueno, está viviendo en una casa de lujo sin pagar nada", le ha acusado a su vez el propietario, tildándole de "caradura" y de que es conocido en Sevilla por su comportamiento.

La acusación de Saborido ha pasado de un programa del corazón como De viernes a este de crónica negra, Código 10, cuyos vídeos se convertirá en tema de portada de los magacines de Mediaset en esta semana. Este personaje había saltado a la palestra a raíz de los mensajes filtrados en los que presuntamente Claudia Bavel, figura surgida de Onlya Fans, tenía diálogos insinuantes de citas con el ex futbolista. José Manuel Saborido aseguró en su primera intervención en los medios al respeto que Joaquín ha sido infiel a su esposa en multitud de ocasiones pero que ella prefiere mirar para otro lado.