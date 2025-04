La incertidumbre de Susanna Griso con el apagón y la situación de su hija Mireia

El apagón sufrido por España en la jornada de ayer pasará a los anales de la historia. Pasadas las 12:30 horas el corte del suministro eléctrico afectaba a todo un país con todo lo que ello supone. El apagón se prolongó durante horas hasta que de manera paulatina se ha ido recuperando el suministro, aunque en algunas zonas de España se ha demorado más que en otros lugares.

Las cadenas de televisión y las emisoras de radio han padecido las consecuencias del apagón. Muchos programas de televisión tuvieron que cesar sus emisiones por la falta de generadores que garantizaran el suministro o por la pérdida de usuarios, un lastre importante a efectos de audiencia.

Espejo Público se mantuvo fiel a su cita diaria en Antena 3, dejando uno de los momentos del día. Cuando empezaba a llegar la incertidumbre por la pérdida de las comunicaciones, Susanna Griso recibía una llamada en directo de un familiar cercano que tuvo que atender. Se trataba de su hija Mireia.

“Ahora tengo una llamada de mi hija a la que le han pedido que saliese de la universidad”, ha comentado la presentadora con el móvil pegado a su oreja. Mireia ha explicado que se encontraba en la calle Monforte de Lemos, muy cerca de incorporarse a La Castellana. “Que no entre, que no entre”, han dicho algunos de los que estaban en el plató. Una situación que ya no tenía arreglo. “Ya estoy bloqueada”, ha asegurado la joven.

La hija de Susanna Griso ha aportado algunos detalles del caos circulatorio en Madrid. “La gente está saliendo de los coches, están hablando entre ellos”, ha zanjado.