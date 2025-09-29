Iván Rojo, el polémico concursante de 'Operación Triunfo', los idiomas y su expulsión

Es el participante que más polémica arrastra en tan pocos días y está en el punto de mira, para bieno y para mal. Iván Rojo es alumno de la academia de Operación Trinfo 2025, en Primer Video, de 23 años, nacido en Tudela de Duero, municipio de la provincia de Valladolid. Estudiante de Psicología, ha perseguido el sueño de dedicarse a la música y tras castings y pruebas ha entrado en OT.

Se convirtió así en el primer concursante de Valladolid en la historia del programa al ser seleccionado como uno de los 18 participantes de la Gala 0 emitida el pasado día 16. En su presentación, interpretó temas que destacaron su voz y carisma, aunque no convenció del todo al jurado inicial presidido por Noemí Galera, lo que lo llevó a entrar por votación popular. Descrito por sus paisanos como "divertido" y con una energía contagiosa, Iván es un fan de la música pop y una opinión controvertida en las redes sociales.

Su entrada en la Academia generó ilusión en Castilla y León y rápidamente se ha posicionado como una figura que no puede pasar de largo. Se le ha apodado "Hannah Montana" por su capacidad para generar tanto apoyo como rechazo por su comportamiento y sus actuaciones. Por lo musical no hay tanto reproche como en sus opiniones personales.L

Iván Rojo ha acumulado controversias que lo han convertido en el concursante más criticado. Su nominación tras la primera gala lo enfrenta en la gala en directo de este 29 de septiembre a un duelo de expulsión con Claudia Arenas, donde él mismo se muestra pesimista sobre sus opciones de permanencia.

La polémica más reciente ha sido este domingo durante una conversación con otros compañeros sobre las lenguas cooficiales en España. Iván defendió que, si viaja a un lugar como Mallorca y no entiende el idioma local (el mallorquín), los trabajadores deberían dirigirse a él en castellano, ya que el mallorquín o catalán "no es una lengua oficial". Esta afirmación desató un intenso debate con sus compañeros Max Navarro (catalán) y Martín Tinho (gallego), quienes le recordaron que "cooficial significa que es oficial", precisamente, y enfatizaron la importancia de respetar la cultura local:

"Eres tú el que ha ido a su región a buscar una oportunidad. Lo normal es que respetes su idioma", le espetó Max. Tinho añadió que no se trata de imponer, sino de educación mutua, citando ejemplos de Galicia donde alterna lenguas con respeto. Las imágenes del enfrentamiento se viralizaron rápidamente aunque estos debates juegan en su contra.

En X han surgido apoyos a Max y Tinho por explicarlo con moderación y lógica que Iván tiene planteamientos erróneos sobre el uso de las lenguas en comunidades como Baleares.

Antes de este polémica Iván ya estaba en el punto de mira por mantener una "actitud altiva" en los primeros días. No se ha adaptado a la Academia en condiciones de rentabilizar todo lo que tiene a su alcance. "No está aprovechando nada su paso por aquí", ha apreciado Noemí Galera.

A su vez hay voces de defensa sobre Iván Rojo al que consideran que está siendo víctima de bullying en las redes.