Jackson, Tina y Stevie: 'We Are the World' cumple 40 años, la canción que removió conciencias

Los participantes en el disco 'We are the World'

Esta medianoche, en el marco del Día Europeo de la Música, se estrena en La 2, en Documentos TV, Unidos como uno solo, un documental que recuerda cómo se gestó hace 40 años la recordada canción We Are the World y el macroconcierto Live Aid, que en 1985 llamaron a la solidaridad del mundo.

Entre 1983 y 1985, Etiopía enfrentó una catástrofe humanitaria sin precedentes, marcada por una sequía devastadora y una guerra civil bajo la dictadura de Mengistu Haile Mariam, que dejó más de un millón y medio de víctimas por hambruna. El régimen, en un acto de brutalidad, utilizó la privación de alimentos como arma contra las poblaciones del norte, donde un movimiento revolucionario buscaba autonomía regional.

En respuesta, leyendas de la música lideradas por Bob Geldof y Harry Belafonte se unieron para combatir esta injusticia, paliar el hambre en Etiopía y abogar por medidas para ayudar a este país creando el himno We Are the World y el icónico Live Aid. Unidos como uno solo revive esta cruzada a través de los valientes testimonios de periodistas como Michael Buerk, Mike Wooldridge y el fotógrafo keniano Mohamed Amin, quienes arriesgaron sus vidas para mostrar al mundo un horror descrito como “el infierno en la tierra”, con 100.000 personas muriendo de hambre al día.

El documental no solo expone la crudeza de esa tragedia, sino que exalta el impacto transformador de la música, de una canción que galvanizó una ola global de solidaridad y esperanza, demostrando el poder del arte para unir a la humanidad en una causa común.

La terrible sequía y la guerra civil que azotaron Etiopía entre 1983 y 1985 ocasionaron más de un millón y medio de personas muertas a causa de la hambruna. Los compositores, productores y cantantes más célebres de la escena musical del momento dirigidos por el músico irlandés Bob Geldof y el cantante estadounidense Harry Belafonte se pusieron en marcha para ganar la partida al hambre.‘Unidos como uno solo’ relata la implicación de tantas figuras conocidas por una causa común, una lucha por la igualdad y la justicia.

Harry Bellafonte y productores de la talla de Quincy Jones o Ken Kragen generaron ese We are the world, compuesto por dos colosos como Lionel Richie y Michael Jackson, que se convirtió en un éxito global e himno internacional.

La canción, interpretada por más de cuarenta de los mejores músicos y cantantes del panorama musical de los 80, llamaba a la solidaridad del mundo. Salim Amin, hijo del periodista gráfico, asegura que “nunca antes se había visto un movimiento en el que los músicos se transformaran en una fuerza de cambio tan poderosa y con una capacidad para recaudar fondos tan extraordinaria”. “Cuando estábamos grabando la canción creía que estábamos haciendo lo correcto, ahora estoy convencido”, manifestaba Belafonte en una visita a Etiopía, tras recaudar con el tema más de 63 millones de dólares para África tan solo en el primer año.

La oleada de apoyo culminó con el concierto Live Aid. Dieciséis horas de música en directo desde Londres y Filadelfia simultáneamente. Más de 70.000 personas en Wembley y otras 90.000 en Filadelfia, se sumaron a los 1.900 millones de espectadores que siguieron el concierto y colaboraron con las víctimas del hambre en Etiopía. Los más de cien millones de dólares recolectados fueron gestionados por la ONG USA for Africa.

Los cantantes que intervinieron en el disco fueron: Tina Turner, Stevie Wonder, Lionel Richie, Paul Simon, Kenny Rogers, James Ingram, Billy Joel, Michael Jackson, Diana Ross, Dionne Warwick, Willie Nelson, Al Jarreau, Bruce Springsteen, Kenny Loggins, Steve Perry, Daryl Hall, Huey Lewis, Cyndi Lauper, Kim Carnes, Bob Dylan o Ray Charles.