Jorge González, de quedarse en puertas de Eurovisión a ganar 'Bailando con las estrellas'

Nona Sobo, Anabel Pantoja, Nerea Rodríguez y Jorge González entraron en la final con el pulso a mil, pero solo uno saldría coronado y fue el madrileño de 36 años, ex concursante de Operación Triunfo 2006 y ganador de Tu cara me suena en 2020, quine se llevó el título de la segunda edición de Bailando con las estrellas junto a su maestra Gemma Domínguez. Nerea se perfilaba como la gran favorita y todavía colea el resultado en las redes.

Jorge González se quedó en puertas en 2024 de ir al Festival de Eurovisión a través del Benidorm Fest, con Caliente, un tema caribeño que hubiera dado más juego en Europa que el elegido por el público, Zorra. Por versatilidad y ritmo no iba a quedarse Jorge por el camino.

Fue una noche de riesgos calculados, lágrimas contenidas y coreografías sublimes, donde el público y el jurado, Blanca Li, Gorka Márquez, Julia Gómez Cora, la periodista Inmaculada Casal y Pelayo Díaz, decidieron que el "Billy Elliot gitano", como lo bautizó el presentador Jesús Vázquez, era el rey indiscutible de la pista.

El que sería ganador abrió su turno con un pasodoble que era puro fuego con el A mi manera de los Gipsy Kings, antes de que Gemma entrara como un torbellino de volantes y taconeo. Braceos afilados, plantas firmes y un cierre en el suelo que hizo estallar el plató en ovación.

“Levantas al público, esto es televisión, esto es espectáculo porque tú eres espectáculo, arte, casta, duende, quejío, lo eres todo. Te mereces ganar”, proclamó Inmaculada Casal, emocionada. Blanca Li aplaudió la evolución técnica y Pelayo resaltó esa "compenetración explosiva" que traspasaba la pantalla. Julia remató: “No solo recibes las críticas, las pides porque quieres mejorar y ganar”. Tuvo un pleno de dieces.

Las rivales no se quedaban atrás: Anabel Pantoja, respaldada desde las gradas por Nagore Robles y Susana Bicho, se entregó a un baile contemporáneo que destilaba vulnerabilidad y fuerza, ganándose aplausos pese a las pullas de Julia Gómez Cora. Nona Sobo desafió la física con una coreografía aérea, mentras Nerea Rodríguez jugó al límite con un porté.

Cada una brilló a su modo, pero Jorge elevó la apuesta con una exhibición que era un cóctel explosivo. La tensión era eléctrica. El ranking final, suma de votos del jurado y la audiencia, colocó a Jorge en lo más alto, con Anabel Pantoja en un segundo puesto que sabe a revancha consigo misma, renaciéndose; Nona Sobo tercera y Nerea Rodríguez cerrando el cuarteto.

Jorge estalló en lágrimas al recibir el trofeo de manos de Jesús Vázquez y Valeria Mazza. Arrodillado ante su compañera Gemma, le dedicó: “Sin ti yo no podría haber hecho nada de esto. Si tú quieres, tienes a este amigo para toda la vida”. Al público le brindó su gratitud: “Gracias a los que me habéis apoyado desde casa, me habéis hecho muy feliz... ¡Viva la danza!”. Sus padres, presentes en plató, sumaron al momento un aplauso entre lágrimas.

r.A