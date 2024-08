Jorge Javier Vázquez y el odio, ajuste de cuentas con Ana Rosa Quintana

Telecinco tiene ahora en las tardes "un salón de té" llamado TardeAR mientras que durante 14 años tuvo "un after en hora punta" a la hora de la merienda, con el defenestrado Sálvame, que incluso en sus momentos más bajos tenía más audiencia que el actual vespertino de Telecinco. Jorge Javier Vázquez tenía que ajustar cuentas y lo ha hecho en el primer espacio de Ana Rosa en su regreso tras las vacaciones, una primera entrega que vio saltar por los aires ante la noticia del fallecimiento de Caritina Goyanes.

Este encuentro de AR con JJ estaba anunciado y previsto pero nadie podía imaginar el voltaje y las cargas de profundidad que tenía reservadas el conductor de El diario de Jorge, el programa que ocupa la primera hora de la tarde de Telecinco, con irregulares resultados, pero con la confianza de Vázquez de estar de nuevo en su casa. El efímero presidente de Mediaset España, Borja Prado, canceló Sálvame y arrinconó a Jorge Javier, al que quiso despedir como al resto de Sálvame, por motivos políticos, por su simpatía hacia Pedro Sánchez, ha recordado el afectado a su antigua jefa, a la que acusó de quedarse con su parcela televisiva con la productor Unicorn Content y fallar en ese asalto a las tardes.

"¿Tú crees que yo decidí eso?", le replicó. Ana Rosa optó por la incredulidad y la distancia ante las duras acusaciones que en directo y en su programa estaba lanzando su compañero, quien llegó a reconocer que la "odió" durante estos meses. "La llegué a odiar el verano pasado con toda mi alma", admitió ante ella. Le recomendó que no se obsesione con Pedro Sánchez. Jorge Javier no aguanta tampoco a Díaz Ayuso, así que están empatados en fobias que no han de convertirse en guerras internas. "Va a continuar ahí. A ti te pasa con Pedro Sánchez lo mismo que a mí con Ayuso, que no la soporto", incidió. "Deja en paz a Pedro Sánchez", le insistió. Y que tampoco hable tanto de okupas, que al menos un día por semana no trate este tema para aliviar el terror que sienten las personas mayores creyendo que sus casas pueden ser ocupadas.

Jorge Javier siente que está en paz con Ana Rosa, esta conversación prevista en TardeAR que se extendió durante media hora fue balsámica. Ana Rosa a su vez también ha sentido que está en paz con su compañero porque tiene la conciencia tranquila y que nunca ha criticado a otros espacios de la cadena. Por Jorge Javier sólo siente respeto y admiración, siempre se han caído bien, por lo que esta conversación que saltaba chispas era muestra de ese aprecio, por encima de todo.

Ante la nueva temporada en el seno de Telecinco han de cerrar filas entre todos para mejorar sus datos de audiencia, rozando los dos dígitos a duras penas. Este ajuste de cuentas viene a representar que la esencia de la cadena está en manos de ambos aunque el público ha dejado de confiar en ellos en la dimensión de años atrás.