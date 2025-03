José Ribagorda carga contra Mediaset y rompe una lanza por David Cantero

Durante la última semana se tuvo constancia de la última decisión que se ha tomado desde la dirección de Informativos Telecinco: la marcha de David Cantero. El periodista, uno de los rostros más consolidados de la cadena, dejaba de presentar la edición del informativo de fin de semana sin despedirse de sus telespectadores. Una decisión repentina e inesperada que dejaba en la calle a un profesional que llevaba más de 15 años en Informativos Telecinco tras una etapa anterior en RTVE.

La marcha de David Cantero ha generado un sinfín de reacciones, entre las que destacan algunas de sus excompañeros de Informativos Telecinco. Su compañera María Casado se despidió de su compañero portando su corbata y con lágrimas en los ojos tras pronunciar un emotivo mensaje.

“Me ha partido el corazón esta preciosa y súper emotiva despedida que me ha dedicado María, en nombre de todo el equipo de Informativos Telecinco Fin de Semana, me ha impactado muchísimo, a mí y a mi familia… No puede ser más elegante, amorosa, emocionante, valiente y sincera. ¡Es la mejor despedida que se pueda desear! Gracias infinitas de todo corazón, me habéis emocionado muchísimo, especialmente tú, María”, ha escrito Cantero en sus redes sociales.

No solo ha sido María Casado, su excompañero José Ribagorda ha sido preguntado por la salida de Cantero. El veterano periodista, que pasó por un proceso similar el año pasado, ha dado su opinión al respecto en los micrófonos de Europa Press.

“Son decisiones que toma una dirección de informativos, está en su derecho de renovar o de cambiar y bueno… No tengo mucho más que decir”, ha comenzado diciendo.

Pero Ribagorda tenía ganas de hablar y de lanzar varias indirectas a la dirección de Informativos Telecinco, que arrastra una de sus peores crisis de audiencias. “Gente de su experiencia yo creo que se debería de aprovechar y mantener porque son muchas décadas informando, como fue mi caso también, muchas décadas dedicado a la información y es una experiencia de un profesional que hay que aprovecharla”, ha destacado en defensa suya y de Cantero.

El que fuera presentador de Informativos Telecinco ha recalcado el tema de la edad en las decisiones tomadas por el grupo audiovisual de Fuencarral. “Parece que todo el mundo tiene que ser joven y la edad influye mucho, pero creo que la experiencia de un profesional hay que aprovecharla”, ha añadido.

Ribagorda, que ha aclarado que no ha hablado personalmente con Cantero, ha sacado pecho de épocas pasadas de Informativos Telecinco. “He trabajado con él, no directamente, pero sí en los mismos informativos y juntos conformamos una época de los informativos de Telecinco en la que fuimos referentes en casi todas las franjas”, ha finalizado.