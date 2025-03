Laura Madrueño: "el sonido del mar y el viento son una tortura en 'Supervivientes"

Supervivientes comienza esta noche, a las 22.00, en Telecinco. Laura Madrueño estaba con un pie en el avión rumbo a Honduras cuando habló en esta entrevista. El reality extrema arranca con una nueva edición, con un puñado de nombres aún por desvelar.

Con Terelu Campos en un papel por desvelar, Makoke, Pelayo Díaz, Álvaro Muñoz Escassi, Almácor o Beatriz Rico, entre los concursantes por ahora confirmados

Pregunta.–Antes de los saltos del helicóptero de esta noche ¿Qué es lo que deben hacer en Honduras para que todo funcione?

Respuesta.–Hay que hacer mucho ensayo previo de todo. Son muchos preparativos más allá de lo que puede ver el espectador.

P.–¿Y ha tenido contacto con los concursantes?

R.–No y algunos nombres los conoceré cuando estén en el helicóptero. Ya los veré a todos en la palapa. Un gran momento.

P.–¿Cuál sería la clave para disfrutar de este programa de tantas angustias?

R.–Entender las emociones y sobre todo seguir la evolución de los personajes. Esos mismos personajes que cuando pisan la arena descubres cómo son como seres humanos.

P.–¿Usted y el equipo pueden hacer otras cosas en Honduras además del programa?

R.–Es imposible. Estamos centrados en todo lo que hay que emitir. No queda tiempo con cinco programas semanales, tres galas en directo que supone doce horas diarias. Y los ensayos, preparar los juegos, conexiones. Es un ritmo frenético en plena naturaleza. Hay muchas reuniones que no pueden imaginar los espectadores.

P.–¿Ha sentido auténtica lástima por los concursantes o debe hacerse fuerte para causar susceptibilidades?

R.–Yo soy empática, intento ser cercana y comprensiva con todos. El propio ambiente empuja. Yo lo paso mal viéndolos, porque se llegan a límites extremos de hambre y de sueño.

P.–¿Qué sería lo peor, al verlo tan de cerca?

–Las perores torturas son el hambre pero también el sueño porque duermes en la arena, entre insectos y todo tipo de bichos. El sonido del mar y el viento, constantes, torturan, afectan muchísimo. Echas de menos el silencio absoluto de las noches.

P.–¿Qué le parece el casting?

R.–Por ahora muy bien. Me gusta el factor sorpresa de esta noche. Y no me impresionan tanto los nombres sino la transformación que van viviendo. Les tendré cariño.